UPDATE Ludovic Orban, audiat la DIICOT în dosarul de înaltă trădare care o vizează pe Viorica Dăncilă. „Eu mi-am făcut datoria, restul e de competența procurorului de caz”

Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat azi dimineață la DIICOT pentru a da declarații în dosarul care o vizează pe Viorica Dăncilă și în care procurorii au demarat ancheta in rem ca urmare a plângerii penale depuse de liderul liberal.

UPDATE Liberalul a spus, la finalul audierii, că nu poate da informații legate de discuțiile cu procurorii. ”Nu pot să vă dau informații despre conținutul discuțiilor. Ce mă interesează pe mine este ca faptele să fie cercetate. (...) Eu mi-am făcut datoria, este strict atributul și competența procurorului care se ocupă de acest caz”, a declarat Orban, la ieșirea din sediul DIICOT.







”Atunci când un clan toxic își bate joc de România și afectează interese fundamentale ale României, nu pot să stau cu mâinile în sân să mă fac că nu văd când sunt afectate interesele României pentru interesele personale ale unui lider politic sau altul”, a mai declarat Ludovic Orban.





UPDATE „Am fost citat de procurorii DIICOT, care au început urmărirea penală in rem pentru cercetarea faptelor și în mod evident voi comunica toate informațiile pe care le cunosc legat de subiectul în cauză. (...) Eu am fost invitat să dau o declarație, voi da o declarație, voi pune la dispoziția procurorilor informațiile pe care le cunosc din media, din surse deschise, urmând ca procurorul să efectueze cercetarea conform legii. Sesizarea mea nu se referă la fondul deciziei, ci la modul în care a fost luată decizia, la modul în care Liviu Dragnea și Vasilica Viorica Dăncilă au acționat, încălcând prevederi ale Constituției și prevederi ale legilor în vigoare. Nu am nimic contra statului Israel. Această interpretare a fost dată în mod eronat de Liviu Dragnea. Toate informațiile se bazează pe surse deschise”, a declarat Ludovic Orban, înainte de a fi audiat.





DIICOT a început, pe 28 iunie, ancheta in rem în cazul plângerii penale împotriva premierului Dăncilă.







Pe 17 mai, președintele PNL, Ludovic Orban, a depus plângere la Parchetul General împotriva Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea pentru pentru comiterea mai multor infracțiuni, de la înaltă trădare, divulgarea de informații secrete de stat și uzurparea funcției publice.







Plângerea penală o vizează pe premierul Viorica Dăncilă pentru patru infracțiuni: uzurparea funcției, prezentarea cu rea credință de informații președintelui României, înaltă trădare și divulgarea de informații secrete de stat.







În ceea ce-l privește pe liderul PSD, plângerea vizează doar infracțiunea de divulgare de informații secrete. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de preşedintele PNL.