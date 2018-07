VIDEO Cum legitimează Poliția locală din Ovidiu o tânără care strângea semnături pentru campania „Fără penali în funcții publice”: „V-ați vopsit blondă numai ca să păreți mai interesantă”

Tânăra, care afirmă că purta un tricou #fărăpenali, îi spune polițistului că îi prezintă buletinul, dar îi cere să îi spună și ce lege a încălcat sau de ce este legitimată.„Vreau decât să vă văd cartea de identitate (...) Am dreptul să legitimez orice persoană care mi se pare suspectă. Eu vreau să vă legitimez, și cu asta basta. Nu vă mai bâlbâiți, nu mai înregistrați (...) Dvs. păreți o persoană suspectă”, sunt câteva dintre explicațiile oferite de omul legii.După ce fata îi prezintă buletinul, polițistul spune: „V-ați vopsit blondă numai ca să păreți mai interesantă, nu?”.În discuție intervine și un alt cetățean, în civil, care amenință că va chema „colegii de la Jandarmerie” și îi spune tinerei: „Știu, sunt frumos filmați-mă nu e nicio problemă”.Polițiștii îi cer apoi fetei să plece din zonă, unde pare că avea loc un festival. Tânăra întreabă de ce trebuie să plece, iar polițistul îi argumentează: „Pentru a nu fi interpretată greșit de anumite persoane”, după care îi reproșează: „Puneți o întrebare care nu își are rostul și păreți penibilă”.În cele din urmă, polițistul dezvăluie ceea ce pare a fi motivul pentru care vrea ca tânăra sa plece: nu are aprobare de la Primărie pentru sondaj.„Orice sondaj pe raza orașului Ovidiu se face cu o cerere prealabilă înainte la Primărie”.Celălalt bărbat, cel în civil, îi spune chiar că intervenția poliției are rolul de a o proteja: „Noi vă protejăm și pe dvs, lumea are păreri diferite”.Iată mai jos postarea tinerei, Veronica Enușcă:„Stăteam pe o băncuță pe faleză îmbrăcată într-un tricou #fărăpenali și așteptam niște colegi când mi s-a spus să părăsesc zona.Cred și eu că sunt emoționată când 6 bărbați încearcă să mă determine să părăsesc spațiul public, când îmi spun că nu mă privește cum se numesc, că "par penibilă" și că "mă bagă la dubă".Până la urmă am plecat„.