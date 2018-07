Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au produs de la înfiinţare 168,65 milioane MWh

Unitatea 1 a centralei nucleare din Cernavodă a intrat în exploatare comercială în anul 1996, iar Unitatea 2 în anul 2007.Nuclearelectrica (simbol bursier SNN) sărbătoreşte luni 20 de ani de la înfiinţarea ca societate naţională, ca urmare a reorganizarii fostei societăţi de stat Renel, la data de 2 iulie 1998.“La 20 de ani de la înfiinţare, SNN este una dintre companiile româneşti cu rezultate remarcabile la nivel internaţional, fiind în prezent un reper de profesionalism şi nivel de securitate nucleară la nivel global. Sunt foarte mulţii factorii tehnici, de operare şi de management care conduc la obţinerea unui astfel de rezultat, iar eforturile zilnice direct proporţionale, dar la bază, indiferent de aria de specializare şi zona evaluată, rămâne expertul”, spune directorul general al companiei, Cosmin Ghiţă.SNN deţine două sucursale CNE Cernavodă, operatorul centralei nuclearoelectrice, FCN Piteşti, fabrica de combustibil nuclear, şi, din anul 2014, şi filiala Energonuclear, compania de proiect pentru proiectul reactoarelor 3 şi 4, pe care statul vrea să le dezvolte în Cernavodă.Cele două unităţi de la Cernavodă asigură în prezent aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării.”De asemenea, până în prezent, la o producţie medie anuală de 10 TWh a ambelor unităţi, s-a evitat eliberarea în atmosferă a 150 milioane tone de CO2, comparaţia realizându-se prin raportare la tehnologii de producţie a energiei electrice cu emisii semnificative de CO2”, arată compania.Oficialii SNN spun că, în conformitate cu normele şi standardele aplicabile industriei nucleare la nivel internaţional, ca rezultat al misiunilor de evaluare internaţionale independente, CNE Cernavodă este printre cele mai performante cinci centrale nucleare la nivel internaţional.”Factorii care stau la baza acestor performante sunt investiţiile curente în securitate nucleară, programele exhaustive de mentenanţă pro-activă şi înalta specializare a personalului, SNN având unii dintre cei mai buni experţi în industria nucleară la nivel global”, spun oficialii societăţii.Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) a fost autorizată în anul 1994 de AECL (deţinătorul licenţei CANDU) şi Zircatec Precision Industries Inc. (Canada) ca producător de combustibil nuclear de tip CANDU 6.De la înfiinţarea SNN, din anul 1998, FCN Piteşti a produs o cantitate de 169.800 de fascicule de combustibil. Pe durata de viaţă a unui fascicul de combustibil în reactor, în medie un an de zile, acesta produce o energie de 1.115 MWh. Aceeaşi energie se poate obţine arzând combustibili convenţionali astfel: 470.000 kg de combustibil convenţional cu o putere calorică de 7.000 kcal/kg sau 573.971 kg huilă cu o putere calorică de 5.732 kcal/kg sau 405.172 Nm3 (metri cubi normali) de gaz natural cu o putere calorică de 8.120 kcal/Nm3.În total, energia produsă prin utilizarea în reactor a 169.800 fascicule de combustibil este echivalentă cu arderea a 79.806 kilotone de combustibil convenţional cu o putere calorică de 7.000 de kcal/kg sau 97.460,28 kt de huilă cu o putere calorică de 5.732 kcal/kg sau 68.798,21 x 106 Nm3 de gaz natural cu o putere calorică de 8120 kcal/Nm3.”SNN este în prezent cel mai mare dezvoltator naţional de proiecte energetice: retehnologizarea Unităţii 1 care va conduce la încă 30 de ani de operare în condiţii de securitate nucleară a acesteia la un cost al investiţiei la jumătate din cel pentru un reactor nuclear nou, precum şi proiectul Unităţilor 3 şi 4 a cărui producţie dincolo de orizontul anilor 2025, pe fondul politicilor energetice europene de decarbonizare şi disponibilităţii viitoare a capacităţilor interne, este parte a soluţiei de asigurare a stabilităţii sistemului energetic naţional, securităţii în aprovizionare şi îndeplinirii ţintelor de mediu simultan”, adaugă reprezentanţii producătorului de energie.Acţionarul majoritar al companiei este Ministerul Energiei, care are o participaţie de 82,49%.Compania are o capitalizare de 2,26 miliarde lei.