​VIDEO Inundații masive în România: Sute de persoane evacuate, unele forțat. Mii de gospodării fără energie electrică. Două persoane dispărute, în Vrancea. Traficul rutier afectat pe mai multe drumuri naţionale şi judeţene UPDATE

Sute de persoane evacuate in urma inundatiilor

Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv ori s-au autoevacuat, fiind cazate în spaţii ale administraţiilor locale sau la rude şi prieteni ca urmare a vremii nefavorabile, anunță Ministerul de Interne, sâmbătă, într-un comunicat.





"Pe parcursul acestei zile, până în prezent, au fost emise 4 atenţionări de fenomene meteorologice periculoase imediate tip Cod Galben ce au vizat averse de ploaie, intensificări ale vântului ce pot lua aspecte de vijelie, descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni pentru 6 judeţe (Constanţa, Caraş Severin, Dolj, Hunedoara, Mehedinţi, Tulcea) şi 2 avertizări de fenomene hidrologice periculoase imediate Cod Roşu ce vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii şi creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de pericol pentru râuri din 5 judeţe (Braşov, Bacău, Covasna, Harghita, Neamţ)", amintește sursa citată, potrivit Agerpres.





Potrivit MAI, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) continuă transferul de tehnică şi forţe din judeţele care nu sunt sub avertizare meteorologică şi hidrologică în zonele afectate.













UPDATE 16.30 - Dâmboviţa: Peştera Ialomiţei este inundată şi a fost închisă vizitatorilor



Precipitaţiile abundente din zona montană a judeţului Dâmboviţa au dus sâmbătă la inundarea Peşterii Ialomiţa, iar autorităţile au decis închiderea ei pentru vizitatori, anunță Agerpres. Directorul Complexului Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, instituţie ce administrează Peştera Ialomiţei, Ovidiu Cârstina, a declarat că decizia a fost luată pentru a nu pune în pericol vizitatorii.



"Începând de la ora 15.00 de astăzi (sâmbătă - n.r.) am fost nevoiţi să o închidem din cauză că precipitaţiile sunt abundente în munte şi sunt galerii inundate, practic nu se mai poate vizita în siguranţă. Pentru a nu pune în pericol vizitatorii am luat această măsură. Nu e prima dată. Sper să se oprească precipitaţiile şi să se evacueze apa. Se evacuează natural, dar până la acel moment suntem nevoiţi să o închidem. Nu e nevoie de intervenţia pompierilor pentru a fi evacuată apa, se evacuează natural. Peştera e una activă, are izvor în interior şi e normal să îi crească debitul din cauza precipitaţiilor abundente", a precizat Cârstina.







Raed Arafat: Unii refuză evacuarea. La Covasna, am evacuat forţat mai mulți oameni, la Neamţ se discută

Hidrologii au emis o avertizare cod roșu de inundații pentru râuri din bazinul hidrografic Trotuş din județele Harghita, Bacău, Covasna și Neamţ. În vigoare este și codul roșu de inundații pentru râurile din bazinele hidrografice Târlung, în județele Braşov şi Covasna.





De asemenea, tot în Harghita, sâmbătă dimineața, DN 11B a fost inundat pe circa 100 de metri liniari, apa de pe carosabil măsurând 50 de centimetri.

Alţi oameni sunt evacuaţi din zonă cu ajutorul unui excavator.





Totodată, 132 de pompieri militari si voluntari au intervenit pentru evacuarea apei din 46 de case, anexe gospodăreşti, becuri şi subsoluri, dar şi pentru înlăturarea a doi copaci. Intervenţiile s-au desfăşurat în 22 de localităţi. În continuare, echipajele ISU intervin şa Coşula, Săveni, şi în municipiul Botoşani.







Pompierii intervin, de asemenea, şi în sprijinul oamenilor ale căror gospodarii au fost inundate în localităţile Urechesti şi Soveja. La Bordeasca Veche, în comuna Tătăranu, pompierii continuă misiunea de evacuare a apei acumulate în gospodăriile cetătenilor, inundaţiile producându-se aici şi zilele trecute.





"Angajaţii Ministerului Afacerilor Interne continuă misiunile pentru sprijinirea populaţiei din zonele afectate de ploi şi pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice. Până la această oră s-a intervenit pentru salvarea/evacuarea preventivă a peste 500 de persoane. Începând din această dimineaţă, personalul Ministerului Afacerilor Interne acţionează în 72 de localităţi din 16 judeţe (Alba, Bacău, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iaşi, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman şi Vrancea)", preacizează MAI în comunicat.Totodată,. Traficul este întrerupt pe DN17B, pe raza comunei Poiana Teiului, judeţul Neamţ, DN2N pe raza localităţii Jitia şi DN2L, pe raza localităţii Soveja, în judeţul Vrancea şi pe DN11B, în zona localităţii Caşinu Nou din judeţul Harghita. De asemenea, circulaţia este blocată pe drumurile judeţene 174 A, din judeţul Suceava, 252 B, judeţul Bacău şi 124 în judeţul Harghita.Mai multe persoane din Covasna au fost evacuate forţat, la dispoziţia prefectului, a declarat pentru Mediafax șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, precizând că se discută şi cu mai multe persoane din judeţul Neamţ, care refuză evacuarea."Se lucrează, este adevărat că unele persoane (din judeţul Neamţ - n.r.) refuză evacuarea. La Covasna s-a dat dispoziţia prefectului ca să fie evacuaţi cu forţa din zona respectivă pe cei care nu vor, iar la Neamţ se discută cu ei acum ca să fie evacuaţi", a declarat, Raed Arafat.Autoritățile au dispus ca peste o sută de persoane din comuna Farcașa din județul Neamț să fie evacuate, în condițiile în care accesul în localitate este restricționat încă de noaptea trecută.De asemenea, peste 100 de persoane din Băcel, județul Covasna, trebuiau evacuate din locuințe după ce digurile de protecție ale râului Negru au fost depășite. Militarii lucrează la înălțarea lor, zona fiind sub atenționare hidrologică de cod roșu.Peste 2.000 de familii din șase localități harghitene au rămas sâmbătă fără energie electrică, din cauza unei furtuni care a afectat transformatoarele și o rețea de înaltă tensiune, scrie Mediafax. La Lunca de Sus, pompierii intervin pentru evacuarea apelor din 50 de gospodării.Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Harghita a anunțat, sâmbătă, că 2.021 de familii din localitățile Tulgheș, Recea, Hagota, Corbu, Capu Corbului și Borsec au rămas fără energie electrică, din cauza vremii, fiind afectate o rețea de înaltă tensiune și 25 de transformatoare.Mai multe echipe ale distribuitorului de energie electrică sunt în teren pentru a remedia defecțiunile.De asemenea, 50 de curți și anexe gospodărești din Lunca de Sus au fost inundate, din cauza precipitațiilor abundente, pompierii militari fiind chemați să intervină.În satele Ugra și Izvorul Trotușului sunt afectate opt podețe și un pod.La vărsarea pârâului Valea Ugra în râul Trotuș, autoritățile intervin pentru întărirea unui dig cu saci de nisip.Inundaţii puternice au loc şi în comuna Bârsana, în zona în care se află şi Mănăstirea Bârsana, judeţul Maramureş, oamenii fiind evacuaţi din calea viiturii cu buldozerul, transmite News.ro.Imaginile publicate pe Facebook surprind o viitură puternică, localnicii şi turiştii sunt urcaţi pe dealuri pentru a nu fi luaţi de apă.Autorităţile din Vrancea sunt în alertă după ce în urma precipitaţiilor abundente nivelul apelor a crescut foarte mult, existând riscul ruperii unui dig, în timp ce două persoane sunt căutate de pompieri, jandarmi, poliţişti şi localnici după ce ar fi fost luate de viituri, transmite News.ro. În judeţul Botoşani, 22 de persoane, între care 11 copii, au fost evacuate sâmbătă din calea apelor, acţiunile de salvare desfăşurându-se în trei localităţi. De asemenea, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din aproape 50 de gospodării şi locuinţe.Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, 22 de persoane, dintre care 11 copii, au fost evacuate din locuinţe, la Băluşeni (o persoană), Copalău (patru adulţi şi trei copii) şi Coşula (şase adulţi şi opt copii). Ele vor locui la rude până când se vor putea întoarce acasă.În judeţul Vrancea, autorităţile sunt în alertă după ce în urma precipitaţiilor abundente nivelul apelora crescut foarte mult, existând riscul ruperii unui dig.Potrivit ISU Vrancea, Administraţa Apele Române a solicitat Hidroelectrica mărirea debitelor evacuate din acumulările Călimăneşti şi Movileni în vederea asigurării unor volume suplimentare de atenuare. În situaţia în care ldigul va ceda, există riscul să fie inundate localitătile Domneşti, parţial Ciorani şi Călimăneşti.Totodată, zeci de pompieri, poliţişti şi jandarmi caută de mai multe ore două persoane dispărute, fiind luată în calcul varianta că ele să fi fost luate de viituri.Potrivit purtătorului de cuvânt al Politieu Vrancea, Paula Enache, sâmbătă dimineaţă poliţiştii din Coteşti au fost anunţaţi cu privire la dispariţia unei femei în varstă de aproximativ 70 de ani din comuna Poiană Cristei. Conform sesizării, femeia ar fi fost văzută vineri în jurul orei 21.00 în zona pârâului Brezoi, sat Mahriu. La căutări participă la căutări poliţişti, pompieri, jandarmi, localnici şi membri ai familiei.Totodată, a fost sesizată dispariţia unui bărbat de 68 de ani din Sihlea care ar fi plecat de acasă vineri spre pădurea Bogza şi nu a mai revenit.