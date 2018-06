VIDEO Inundații în România: Sute de gospodării distruse în urma ploilor abundente

Zeci de locuințe au rămas fără curent electric sau gaz, iar unele autostrăzi au fost închise.În Slănic-Moldova, au fost inundate peste 300 de gospodării."Nu am știut ce să fac. Pur și simplu am luat tot ce era valoros și am chemat vecinii să mă ajute", a mărturisit o localnică.Subsolul Spitalului Orășenesc Zărnești și mai multe gospodării din județul Brașov au fost inundate, vineri, în urma ploilor din ultimele ore, pompierii intervenind cu motopompe pentru a scoate apa, potrivit Mediafax.Peste 40 de gospodării au fost inundate, vineri după-amiaza, în satul Drislea, comuna Trusești, din județul Botosani după o rupere de nori, pompierii militari și voluntari intervenind în peste 30 de localități afectate de ape în județ.Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, ploile care au căzut vineri după-amiază au creat probleme în 32 de localități, cea mai gravă situație fiind în satul Drislea din comuna Trusești, unde paraul Valea Ciolpanilor au iesit din matcă și a inundat 40 de gospodării.Apa a intrat și în 16 locuințe din satul Iacobeni, comuna Dăngeni, mai multe echipaje ale pompierilor militari și voluntari intervenind pentru scoaterea apei din locuințe.Un bilanț difuzat vineri dimineață de IGSU arăta că ploile torentiale au creat probleme în 20 de județe și în București.Sute de curți, case și străzi din Teleorman au fost afectate de inundații, 700 de familii dintr-o comună din Vrancea sunt izolate după ce viitura a distrus un podeț, peste 3.500 de localnici din Botoșani au rămas fără curent electric și șase persoane au fost salvate de ape.