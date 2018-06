Guvernul cumpără 1.200 de dicționare și gramatici de bază ale limbii române, acestea trebuie livrate la Palatul Victoria

Cele 400 de pachete vor trebuie livrate, gratuit, la sediul Secretariatului General al Guvernului din Piața Victoriei, în termen de 7 zile de la acceptării contractului, arată datele din SEAP. a) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an apariție 2016, format: 20/26, nr. pagini: 1376, ISBN: 978-606-704-161-3;b) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an apariție 2010, format 17/24, nr. pagini 871, ISBN 978-606-8162-08-9;c) Academia Română, Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti”,, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an aparitie 2016, format: 17/24, nr. pagini: 922.Știrea a fost semnalată prima oară de pagina de Facebook Banii Noștri.