Fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, sub control judiciar după ce a lovit un copil de doi ani de la creșa unde lucra. „Ea l-a prins de mână sau l-a împins, iar cel micuţ are acum fractură de femur”

Fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu este cercetată sub control judiciar, după ce poliţiştii au întocmit pe numele ei dosar penal pentru purtare abuzivă, lovire sau alte agresiuni, în urma sesizării făcute de mama unui copil care ar fi fost lovit în timp ce era la creşă."Mama copilului a depus marţi sesizarea la poliţie, iar miercuri a fost reţinută pentru 24 de ore. Joi, a fost prezentată magistraţilor timişoreni, care au pus femeia sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru purtare abuzivă şi lovire sau alte violenţe", a declarat joi, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Timiş, Aurora Voicilă.Iosif Rotariu a confirmat pentru Agerpres că este vorba despre fiica sa, Romina Rotariu, care este îngrijitoare în creşa ce funcţionează în casa lui şi care a agresat copilul de doi ani, în timp ce ea avea o stare de sănătate precară, provocată de problemele cronice ale diabetului de care suferă."Fiica mea are diabet, este insulino-dependentă de mulţi ani şi intrase într-o stare de hipoglicemie. A luat câteva pliculeţe de zahăr şi i-a crescut glicemia la peste 300, având şi o stare de agitaţie. Copilul se juca în pătuţul lui cu perna, ea i-a luat perna, cel mic a plâns, ea l-a prins de mână sau l-a împins, iar cel micuţ are acum fractură de femur. Se va face bine. Ne pare extrem de rău. Acum şi fiica mea este pe perfuzii de la acel incident, pentru că glicemia i-a crescut foarte mult pe fondul stresului", a declarat Iosif Rotariu