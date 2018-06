ÎCCJ ar putea pronunţa joi sentinţa în dosarul campusului social Henri Coandă, în care DNA a cerut condamnări de 7 ani de închisoare pentru Radu Mazăre şi pentru fratele său

Ultimul termen în dosarul în care fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, fratele său, fostul parlamentar Alexandru Mazăre, şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost judecaţi în dosarul campusului social Henri Coandă a avut loc,în 7 iunie, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pronunţarea fiind amânată până acum de două ori.Procurorul DNA prezent la şedinţa de judecată a cerut la ultimul termen ca Radu Mazăre şi Alexandru Mazăre să fie condamnaţi la câte şapte ani de închisoare pentru luare de mită, respectiv complicitate la luare de mită şi la câte doi ani de închisoare pentru fals în declaraţii. De asemenea, procurorul anticorupţie a solicitat ca omul de afaceri Avraham Morgenstern să primească o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru dare de mită.Fostul primar al municipiului Constanţa, Radu Mazăre, fratele acestuia, fostul senator Alexandru Mazăre, şi omul de afaceri Avraham Morgenstern au fost trimişi în judecată, în 1 aprilie 2016, pentru fapte de corupţie, în dosarul privind construirea locuinţelor sociale din cartierul "Henri Coandă" din Constanţa.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Radu Mazăre, în calitate de primar al municipiului Constanţa, a lansat, la începutul anului 2011, programul de construire a unor locuinţe modulare grupate în Campusul Social “Henri Coandă”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local Constanţa. În acest context, Avraham Morgenstern i-ar fi dat lui Radu Mazăre 175.000 de euro, pentru că acesta să-i faciliteze câştigarea licitaţiei pentru contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).Anchetatorii susţin că din cei 175.000 de euro, 95.000 de euro au fost transferaţi în contul personal al lui Radu Mazăre şi 80.000 de euro în contul pus la dispoziţie de fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre, ambele fiind deschise la o banca din Israel.“Banii, primiţi în mai multe tranşe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparţinând unor societăţi off shore, conturi deschise la bănci din străinătate”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.În schimbul banilor primiţi de la Morgenstern, Radu Mazăre a iniţiat hotărâri de consiliu local prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziţie sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de omul de afaceri. În ce priveşte acuzaţiile de fals în declaraţii, procurorii au stabilit că, în declaraţiile de avere depuse în perioada 2011-2012, Radu Mazăre şi Alexandru Mazăre nu au menţionat conturile personale deschise la unitatea bancară din Israel şi nici sumele de bani virate cu titlu de mită de către omul de afaceri.Radu Mazăre are până în prezent două condamnări, una de patru ani de închisoare cu suspendare, dată anul trecut de Curtea de Apel Bucureşti şi alta dată în acest an de Tribunalul Constanţa, de şase ani şi şase luni de închisoare, pentru că a vândut subevaluat mai multe terenuri din Mamaia.Fostul primar al Constanţei Radu Mazăre a plecat în Madagascar la sfârşitul lunii decembrie. Atunci, el trebuia să se prezinte la Poliţia Constanţa, în cadrul controlului judiciar, dar a transmis că a plecat în Madagascar, unde face demersuri pentru a obţine azil politic.