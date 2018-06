George Harabagiu, coordonatorul online al PSD dat afară de Dragnea pentru fake news-ul cu huiduirea Simonei Halep, spune că a cerut azil politic în Israel "de frica statului paralel": Sunt dispus să renunț la cetățenia romană, pentru că în această țară Securitatea face legile

Mesajul postat duminică pe Facebook de George Harabagiu , ce are atribuită ca stare "feeling tired" (se simte obosit - n.r.):Mi - e frica de Romania lui Iohannis ❗️❗️❗️Mi- e frica de un Președinte ( care a folosit Statul Paralel - ca sa scape de dosarele penale care il vizau ) ! Mi- e frica de reprezentanți ai justiției romanești care l- au condamnat pe Dragnea , luind in deridere deciziile CCR ! Mi- e greata de disperarea si abnegația scelerata a lui Gușă , Ponta , Rareș Bogdan - care m- au “ executat “ timp de 3 zile ( fara a - mi cere vreun punct de vedere ) ! Mi - e frica pe o tara in care deciziile CCR sunt luate “ la misto “ de șeful statului.. Ei bine , eu am terminat de citit.. legislația internațională ( in ceea ce priveste azilul politic ) Am fost crescut intr- o familie in care se “ contopeau “ princiipiile mistice a doua religii : cea mozaică cu cea ortodoxa ! Respect atmosfera Pastelui Creștin dar si simbolismul Hannuka. Sunt si voi ramine un creștin practicant ! Dar DE FRICA STATULUI PARALEL ( si a celor infiltrați de acesta la cel mai înalt nivel al statului roman ) , am solicitat Ambasadei Israelului in Romania , AZIL POLITIC ! Sunt dispus sa RENUNȚ la cetățenia romană , pentru ca in aceasta tara SECURITATEA face legile ! Si spun toate astea, deși nu imi este ( deloc !!! ) ușor sa recunosc : PREFER SA IMI FIE FRICA , DECIT SA IMI FIE RUSINE ! ( George Harabagiu ) NU RATAȚI POSTAREA DE LUNI , ORELE 14.59 ! NIci nu știți ce pierdeți !Amintim că, în urmă cu două săptămâni, după ce Gabriela Firea a fost huiduită la ceremonia de pe Arena Națională dedicată Simonei Halep, PSD a încercat printr-o mutare incredibilă să-i "repereze" onoarea primarului general, postând materiale foto și video prin care susținea că Simona a fost cea huiduită . Materialul a fost distribuit pe paginile de Facebook ale mai multor filialelor PSD din țară.Ca urmare a valului de critici la adresa PSD, Liviu Dragnea a anunțat că l-a dat afară pe coordonatorul online al partidului. Harabagiu a reacționat într-un mesaj trimis pe WhatsApp, afirmând că va respecta "cu sfințenie" decizia lui Dragnea și-i va rămâne loial acestuia.