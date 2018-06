Meleșcanu spune că Guvernul ar putea nominaliza alt ambasador pentru Israel din cauză că Iohannis nu dă niciun răspuns la propunerea actuală

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat marţi că ia în calcul varianta unei noi propuneri de ambasador al României în Israel, având în vedere că nu are niciun răspuns din partea preşedintelui Klaus Iohannis la propunerea avansată în luna martie, transmite Agerpres.





"Nu am avut niciun semnal până acum (din partea preşedintelui Iohannis - n.r.). Va trebui să ne gândim la o soluţie totuşi, că nu putem lăsa un asemenea post să fie vacant pentru o perioadă prea lungă, inclusiv posibilitatea să venim cu o altă candidatură. Dacă totuşi din martie până acum nu a fost niciun răspuns, vom încerca să vedem dacă nu putem să venim cu o altă candidatură. Nu ducem lipsă de candidaţi", a spus Meleşcanu, marţi, la Senat.

Viorica Dăncilă i-a transmis președintelui israelian Reuve Rivlin, în timpul vizitei efectuate în aprilie, că a propus un ambasador al României în Israel, însă decizia de numire aparține lui Klaus Iohannis. Propunerea ar fi Monica Gheorghiţă, în prezent secretar de stat în Ministerul de Externeă.Monica Gheorghiță a lucrat ca expert în cadrul Cancelariei fostului premier Adrian Năstase Ministru. În 2012 a obținut titlul de doctor în științe militare și informații în cadrul Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul", sub îndrumarea prof. univ. Cristian Troncotă. Vezi aici detalii.Liviu Dragnea, care a fost și el în vizită în Israel, l-a atacat pe șeful statului pentru că nu aprobă propunerea de ambasador a Executivului:”Propunerea (n.r. de numire a unui ambasador al României în Israel) este înaintată de mult, de ceva timp, nu e de ieri. Președintele nu a răspuns absolut deloc și vreau să vă spun că este o inacțiune care nu ne face foarte bine, un an și jumătate aproape de când România nu are ambasador în Israel este un semnal care se transmite către această țară. Îl auzeam mai devreme cât s-a zbătut pentru relații bune cu Israelul. Din moment ce nu catadicsești să trimiți un ambasador acolo...Pentru mine este inexplicabil. În momentul în care ai un partener strategic, Israelul nu este un actor regional, el este un actor global, o știm cu toții, în momentul în care tu un an și jumătate nu îți trimiți acolo un ambasador, e un semnal foarte prost pe care îl dai. Asta arată, cineva poate considera că este lipsă de respect. Așa ceva nu se face”, spunea atunci Dragnea