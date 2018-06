Horodniceanu: Aliniatul 11 din noul Cod de procedură penală ar putea duce la închiderea a peste 4.700 de dosare DIICOT

„Discutăm ipotetic, 4.770 de dosare vor trebui închise” doar la DIICOT, a spus Horodniceanu, la întrebările ziariștilor.Articolul 305 alineatul 11 prevede: „În termen de maximum un an de la data începerii urmăririi penale cu privire la faptă organul de urmărire penală este obligat să procedeze fie la începerea urmăririi penale cu privire la persoană, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru a dispune aceasta măsură, fie la clasarea cauzei.”Prevederea a fost denunțată și de DNA și de Parchetul general. DNA a acuzat că „aceste dispoziții sunt de natură să încalce prevederile constituționale referitoare la legalitatea procesului penal”.„Introducerea unei limite maxime de un an, în care organele de urmărire penală sunt obligate fie să dispună începerea urmăririi penale cu privire la persoană, fie să claseze cauza, aduce o atingere gravă posibilității de a investiga infracțiunile grave, a căror complexitate nu permite strângerea tuturor probelor necesare pentru dovedirea vinovăției în acest interval.În practica organelor judiciare există numeroase situații în care autorii unor infracțiuni extrem de grave (omor, viol, evaziune fiscală) nu au fost identificați în termen de un an de la începerea cercetărilor.Clasarea cauzei într-o asemenea situație înlătură posibilitatea continuării cercetărilor și elimină practic dreptul fundamental al părții vătămate prin infracțiune de a obține tragerea la răspundere penală a autorului și repararea prejudiciului, ceea ce echivalează cu negarea obligației statului de a realiza o anchetă efectivă tocmai cu privire la infracțiunile care aduc cele mai grave atingeri intereselor sociale ocrotite de lege”.