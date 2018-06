Catolicii cer din nou, în instanță, retrocedarea sediului Universităţii din Alba Iulia

"Instanţa a acordat termen pentru 17 septembrie pentru a fi studiate aceste documente de către toate părţile. Ele urmează să fie luate în discuţie la termenul următor, după ce acestea vor fi studiate în mod corespunzător, fiind elemente de probatoriu în această cauză", a declarat luni, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al CA Alba Iulia, Cosmin Muntean.În noiembrie 2017, Comisia Specială de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România a respins cererea de retrocedare, susţinând că imobilul solicitat, în prezent sediul central al Universităţii, nu a fost în proprietatea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia."Arhiepiscopia nu are calitatea de continuatoare a proprietarului tabular, Fondul de studii, bunurile acesteia nereprezentând bunuri proprietatea a bisericii, ci bunuri publice aflate în proprietatea Statului Român. Fondul de studii constituia un fond public aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Ordinariatului Catolic de rit latin de Alba Iulia", se arăta în decizia de respingere a cererii de retrocedare. Comisia Specială a susţinut că Arhiepiscopia nu a fost proprietara imobilului solicitat.Sediul central al Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia a fost revendicat, în 2003, de către Biserica Romano-Catolică.În primăvara lui 2013, rectorul Daniel Breaz a declarat că universitatea este proprietarul de drept al clădirilor instituţiei de învăţământ superior. Potrivit rectorului, pentru clădirea principală a universităţii "nu există absolut niciun document care să ateste că acea clădire a aparţinut Bisericii Romano-Catolice".La rândul său, fostul rector Moise Achim a declarat că universitatea este intabulată pe aceste clădiri în cartea funciară şi este proprietarul de drept."De atunci încoace (din 2003 - n.r.), noi am adunat toate documentele posibile prin care certificăm că acea clădire s-a făcut din subscripţii publice, nu din banii Bisericii Catolice", a afirmat, în urmă cu mai mulţi ani, Moise Achim. El a susţinut că documentele pe care universitatea le deţine atestă faptul că Liceul Mailath, care a funcţionat în actualul sediu central, a fost gestionat din punct de vedere religios de episcopul Mailath şi nu a fost în subordinea Bisericii Romano-Catolice.La vremea respectivă, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia a precizat că prin cererea de retrocedare depusă nu doreşte să provoace tensiuni de nicio natură în Alba Iulia. "Dorim doar să ne fie recunoscut dreptul de proprietate asupra imobilelor de care am fost deposedaţi în mod nelegal de către regimul totalitar", potrivit unui comunicat remis atunci presei.