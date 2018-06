VIDEO FOTO Aeroportul Targu Mureș s-a redeschis după un an și jumătate de pauză. Pista a fost refăcută cu 57 mil. lei

Aeroportul ''Transilvania'' Târgu Mureş s-a redeschis luni, după un an şi jumătate de la sistarea operării, timp în care a fost refăcută complet pista de aterizare / decolare, zborul inaugural fiind o cursă charter către Antalya, transmite Agerpres.





Cursa către Antalya a aterizat la o oră după ce unitatea aeroportuară a obţinut autorizaţia de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), care a confirmat, astfel, faptul că noua pistă de aterizare/decolare a Aeroportului din Târgu Mureş are o capacitate portantă de 70 de unităţi, fapt ce permite operarea cu aeronave de mari dimensiuni.





"Am reuşit să ne ţinem de promisiune şi să scurtăm acest termen de închidere a Aeroportului. Ceea ce trebuia să fie făcut acum 20 de ani s-a făcut în 20 de luni, am reuşit refacerea pistei de decolare/aterizare. (...) Acest zbor care a venit din Antalya şi a plecat din nou către Antalya - am întrebat piloţii cum li s-a părut aterizarea şi mi-au spus că totul a decurs foarte bine (...) Nu cred că a mai existat un astfel de exemplu în lume, ca la ora 9,00 să primeşti autorizaţia, iar la 10,00 să aterizeze avionul", a declarat, luni, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Peter Ferenc, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că în curând vor reîncepe cursele către Dortmund şi Memmingen, iar prin acestea activitatea pe Aeroportul Transilvania va reporni cu adevărat.

Refacerea pistei de decolare/aterizare a Aeroportului Transilvania Târgu Mureş a depăşit suma de 56,7 de milioane de lei cu TVA, dintre care circa 85% provin din fonduri guvernamentale, iar restul, din bugetul judeţului.





Directorul Aeroportului "Transilvania" Târgu Mureş, Peti Andras, a precizat că, deşi data obţinerii autorizaţiei de operare a fost incertă, au fost vândute toate biletele la cursa de Antalya, astfel încât avionul a sosit cu 186 de pasageri la bord şi a decolat spre Turcia cu 189 de pasageri, adică cu numărul maxim de locuri ocupate.





Înainte de închiderea aeroportului, capacitatea portantă a pistei era de aproximativ de 45 de unităţi, fapt ce nu permitea aterizarea aeronavelor A 320, iar după refacerea infrastructurii, aceasta este de peste 70 de unităţi, ceea ce permite aterizarea aeronavelor de mari dimensiuni.





Aeroportul din Târgu Mureş a fost construit în 1968, iar de atunci nu s-a efectuat nicio lucrare de amploare la pista de decolare/aterizare.