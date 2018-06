Tudorel Toader, întrebat despre o posibilă OUG pe legile penale: Am fost plecat 4-5 zile. Dacă voi fi solicitat, voi răspunde

”Patru-cinci zile nu am fost în București, am venit aseară și vom vedea ce lucrări sunt la Ministerul Justiției”, a declarat Toader.”Nu a făcut nimeni cu mine o astfel de dezbatere, dacă voi fi solicitat, atunci voi răspunde”, a declarat el după insistențele reporterilor, adăugând că nu dă răspunsuri la ”probleme ipotetice”.În privința MCV, în condițiile în care Comisia Europeană începe luni un control în România, Toader a declarat că ”suntem pregătiți, am făcut un raport de progres intermediar”.”Când s-a început acest mecanism erau 3 recomandări. Guvernul anterior atât de bine le-a îndeplinit că din 3 au rămas 12”, a acuzat ministrul Justiției