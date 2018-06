Votul la parlamentarele și prezidențialele din Turcia s-a încheiat / Principalul contracandidat al lui Erdogan spune că rezultatul va fi ”foarte bun”

Votarea s-a încheiat oficial la alegerile prezidențiale și parlamentare din Turcia la ora 17.00 (România și Turcia sunt pe același fus orar). Scrutinul reprezintă cea mai mare provocare electorală pentru Tayyip Erdogan și partidul său AK Party de când au ajuns la putere, acum peste un deceniu și jumătate, transmite Reuters.

Initial results are already coming out. Reminder: vote counts usually place AKP at 60 percent of the electorate and that number decreases as more boxes are counted. #Turkey #Seçim2018 https://t.co/sVz4C6QV0E