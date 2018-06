Marșul Cluj Pride: Aproximativ 500 de persoane au cerut drepturi pentru comunitatea LGBT

"Suntem mândri că ieşim în stradă pentru voi şi pentru noi, pentru o Europă mai bună şi pentru o viaţă trăită în normalitate, suntem aici membri ai comunităţii şi susţinători ai comunităţii, din toate mediile sociale. Suntem mult mai puternici şi mai vizibili, am avut curajul să ieşim în stradă şi să venim aici. Suntem aici, suntem cu toţii membrii unei generaţii ce merită să trăiască mai bine. Suntem vocea copiilor ce vor veni şi care merită să fie iubiţi indiferent de ce vor iubi ei", a spus, de pe o scenă improvizată, unul dintre participanţi.Participanţii la miting au purtat pancarte inscripţionate cu mesaje precum ''Îmi iubesc copilul trans'', ''Respect pentru persoanele transgender'', ''Spaţiul public este pentru toată lumea'', ''Gay is not an insult''.Printre participanţi s-au numărat deputatul Adrian Dohotaru, fostul consilier prezidenţial Eckstein Kovacs Peter, viceprimarul oraşului Koln, Andreas Wolter, consulul onorific al Franţei la Cluj, Pascal Feseneau, consulul onorific al Olandei la Cluj-Napoca, Wouter Reijer.Tot sâmbătă, aproximativ 100 de persoane au participat, în Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca, la un miting iniţiat de Noua Dreaptă şi au cerut organizarea referendumului pentru definirea familiei în Constituţie ca fiind uniunea între un bărbat şi o femeie. De asemenea, ei au purtat pancarte cu mesaje precum ''Referendum'', ''Susţinem familia compusă dintre un bărbat şi o femeie'', ''Familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie''.