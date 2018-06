Iohannis: Dragnea ar trebui să dispară pur și simplu din viața politică / Am decis să anunț candidatura pentru că oamenii sunt extrem de nemulțumiți / Nu mă tem de suspendare 

În politică nu trebuie să aștepți până la ultima condamnare, a mai spus el. Iohannis a adăugat că ceea ce este grav este că PSD nu înțelege acest lucru. El a acuzat comportamentul irațional al PSD și al lui Liviu Dragnea.”Partea care mi se pare mai gravă este ca nici PSD nu își dă seama că trebui să-l trimită acasă. Se constitutie într-un grup de presiune și de lobby pentru un infractor. În politică nu trebuie să aștepți până la ultima, ultima condamnare. Cum vrea un infractor condamnat de două ori, cum crede că poate să fie credibil, să fie un exempu pentru România, este și un aspect de moralitate .Cum poate un om care este condamnat în două dosare penale să mai aibă credibilitate”, a mai declarat președintele.El a adăugat că din cauza acestui comportament iliberal și nedemocratic, România este aruncată înapoi, iar investitorii își pierd încrederea. Iohannis a mai spus că un lider politic nu poate să își permită să disece o hotărâre judecătorească în ședințe de partid.Președintele a explicat că a decis să anunțe candidatura pentru un nou mandat tocmai pentru a da un semnal, într-un context tulbure.”Scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Am urmărit mai multe sondaje și toate arată că nivelul de nemulțumire este peste 80% ceea ce este extrem, extrem de mult. Arată că lumea nu mai are încredere în clasa politică. În acest context, am considerat că acest anunț poate să constituie un punct interesant. Poate unii vor fi încurajați să meargă mai departe, alții probabil nu vor primi atât de bine acest anunț. Am vrut o clarificare necesară a intențiilor (...). Eu cred că PSD nu este extrem de fericit că am făcut astăzi acest anunț”, a spus Iohannis.El a reafirmat că nu se teme de suspendare. ”Vă spun încă o dată, nu mă tem de nicio suspendare și chiar e bine să detaliez un pic. Deciziile nu le-am luat pentru că me tem sau nu mă tem de o suspendare. Dacă discutăm mai concret de suspendare, unu la mână, acum nu există motiv pentru suspendare, doi la mână, nu are cine să facă suspendarea”, a comentat el.