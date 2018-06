Arafat: Am dat termen Ambulanţei Bucureşti să se mute în Centrul integrat pentru situaţii de urgenţă până în 15 iulie. Dispeceratul este într-o clădire cu bulină, iar la primul cutremur rămânem fără dispecerat medical

Şeful DSU a fost prezent la Universitatea Ovidius din Constanţa, unde a vorbit şi despre faptul că Ambulanţa, pompierii şi SMURD lucrează într-un sistem integrat în toate judeţele, ultimul în care s-a implementat acest lucru fiind Constanţa. Totuşi. Arafat spune că nu s-a reuşit şi în Bucureşti şi a dat termen Ambulanţei să vină în Centrul integrat până pe data de 15 iulie.“Ultimul judeţ a fost Constanţa în 2016, după care a rămas Bucureştiul, care e o situaţie extraordinar de deosebită. Clădirea este finalizată, dar acolo sunt momentam numai pompierii cu SMURD. Ambulanţa încă se gândeşte, i-am dat termen până în 15 iulie să se mute şi o să se mute. O să vină câte un reprezentant de la Poliţie şi Jandarmerie şi probabil suntem în discuţii să vină şi 112 în clădirea asta”, a explicat Arafat.El a menţionat că Centrul integrat pentru situaţii de urgenţă din Bucureşti este o clădire modernă, care rezistă la riscul seismic, are mai multe surse de curent şi rezerva proprie de apă.“Este o clădire extraordinată, făcută de Primărie Bucureştiului şi este o clădire care a costat vreo 20 şi ceva de milioane de euro. Are toate caracteristicile necesare unui centru de conducere, inclusiv faptul că rezistă la riscul seismic, inclusiv faptul că are mai multe surse de curent, rezerva proprie de apă. De ce facem asta ? Dispeceratul Ambulanţei Bucureşti este într-o clădire cu bulină pe ea, adică la primul cutremur rămânem fără dispecerat medical, rămâne numai SMURDUL cu pompierii, nu este ok”, a mai spus Arafat.El a explicat că una din lecţiile învăţate după Colectiv este că trebuie făcută coordonarea dintr-un singur loc: “La Colectiv una din lecţiile învăţate a fost că trebuie coordonarea să se facă de la un singur loc , nu de la două şi să se dea comenzile paralel din două locuri. Deci toate aceste argumente stau la baza faptului că toţi trebuie să stea în clădirea asta care este ultra-modernă şi eu sper că până în 15 iulie aici să fie complet operaţional”.