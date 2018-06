Cristi Danileț: CSM trebuie să pună capăt atacurilor lansate de premier și ministrul de interne la adresa judecătorilor 

”Primul ministru al țării a declarat că sentința pronunțată ieri este una arbitrară. Ministrul de interne a declarat că hotărârea este una politizată și impiedică reformarea statului real. Eu cred că este necesar ca CSM să reacționeze de urgență, punând capăt acestor atacuri la adresa judecătorilor supremi. Iar pentru cine nu știe: reforma justiției s-a făcut în 2004-2005 și așa am fost primiți în UE. Ce se face acum nu are nicio legătură cu reforma”, a transmis Danileț, pe Facebook.Liviu Dragnea a fost condamnat joi, în primă instanță, la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive. PNL, USR și PMP i-au cerut demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. La fel și miile de români care au ieșit în stradă în București și mai multe orașe din țară.Printre primii apărători ai șefului PSD au fost premierul Viorica Dăncilă care a susținut chiar că toți cei care îi cer demisia lui Liviu Dragnea încalcă grav Constituția, dar și ministrul de Interne, Carmen Dan care și-a sfătuit colegii „să tacă inteligent” și a susținut că hotărârea magistraților este ”politizată”.”Decizia instanței de judecată în cazul președintelui PSD ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influența arbitrariului.(...) Cred cu tărie în nevinovăția președintelui PSD și îl asigur de toată susținerea mea la conducerea partidului și a Camerei Deputaților – aceasta este singura atitudine corectă pentru respectarea prezumției de nevinovăție, așa cum ne cere Comisia Europeană, prin Directiva 2016/343. Consider că cei care cer demisia președintelui PSD înainte de pronunțarea unei decizii finale, încalcă grav Constituția României, Directivele Europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează toate prezumția de nevinovăție”, a susținut Dăncilă.