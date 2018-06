​​INTERVIU Andrei Năstase: Mafia controlată de Plahotniuc a considerat că trebuie să mă oprească / Invalidarea alegerilor pentru Primăria Chișinăului a fost o comandă politică / Chemăm lumea în stradă

Pro-europeanul Andrei Năstase susține, într-un interviu pentru HotNews, că în spatele deciziei de invalidare a alegerilor pentru Primăria Chișinăului, pe care le-a câștigat, se află „mafia

controlată de Plahotniuc” care vrea să-l oprească. „ Așa cum am mai declarat, judecătoarea care a dat o asemenea hotărâre ar trebui să stea după gratii. Este clar că a fost o comandă politică”, spune el. Andrei Năstase afirmă că nu va renunța și cheamă lumea în stradă să-și apere drepturile. „Sloganul protestului de azi este: “Hai cu noi! Va fură și pe voi!” Pentru că nu mai pot fi rabdate furturile, ilegalitățile și schemele de tip mafiot care guvernează astăzi în Republica Moldova”, declară el.



Interviul integral cu Andrei Năstase

Domnule Andrei Năstase, ați câștigat alegerile într-o manieră surprinzătoare pentru actuală putere de la Chișinău, dar extrem de clară. În seara alegerilor, ați declarat că veți merge la primărie abia după ce mandatul vă va fi validat. Vă așteptați că acest lucru să nu se întâmple?





Andrei Năstase: Am fost pregătiți pentru orice în această confruntare cu forțele oligarhice. În staff ne-au parvenit informații conform cărora erau elaborate mai multe scenarii că să nu ajung să ocup funcția de primar general al Capitalei. În acest moment nu vreau să spun mai mult, dar unul dintre ele era și invalidarea mandatului de primar ales. În ultima perioadă de timp am deconspirat mai multe scheme de corupție la nivelul Chișinăului, scheme ale mafiei imobiliare controlate de Plahotniuc, începând după excluderea de la guvernare a Partidului Liberal. Sigur că urma să deconspir și să elimin toate aceste scheme de corupție, de hoție, de folosire ilegală a banului public, a patrimoniului municipal. Și atunci mafia controlată de Plahotniuc a considerat că trebuie să mă oprească. Sunt prea multe ilegalități comise la primărie, începând de la acțiunile mafiei imobiliare și continuând cu unele contracte de servicii cu atribuire directă. E vorba de afaceri ilicite, la un prim calcul, de sute de milioane de euro.

Cum calificați decizia instanței? Ce credeți despre motivele invocate de instanță pentru invalidarea alegerilor?

Așa cum am mai declarat, judecătoarea care a dat o asemenea hotărâre ar trebui să stea după gratii. Este clar că a fost o comandă politică motivată de două lucruri: pe de-o parte, așa cum am spus, corupția din interiorul primăriei cu încrengături la cel mai înalt nivel, și doi, oponenții noștri își dau foarte bine seama, în perspectiva alegerilor parlamentare din iarna acestui an, că avem o echipă consolidată a forțelor pro-europene, democratice, anti-oligarhice, mă refer în primul rând la Platforma Demnitate și Adevăr și la Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de doamna Maia Sandu, la Partidul Liberal Democrat, la societatea civilă activă. În fața acestui pericol au aplicat tot ce au putut aplica. Au prezentat un motiv pentru a anula aceste alegeri. Se știe foarte bine că de 7 ani de zile sunt într-o luptă cu regimul oligarhic, cu regimul nedemocratic din Republica Moldova. Unul care astăzi îl are drept partener de nădejde pe Igor Dodon, un președinte de buzunar, un președinte de mucava, care nu face decât să servească regimul oligarhic condus de Vladimir Plahotniuc.

În ceea ce privește motivele invocate, acestea sunt contrazise chiar de observatorii interni și internaționali care au monitorizat alegerile. Au invocat faptul că în ziua alegerilor am chemat alegătorii să mă voteze, când în realitate au fost făcute apeluri repetate doar pentru că lumea să iasă la vot, să-și exercite dreptul democratic de a alege, drept pe care ei acum vor să ni-l confiște. Observatorii imparțiali au spus foarte ferm că a fost doar un apel normal la mobilizare, și nu agitație electorală. Decizia judecătoriei Chișinău demonstrează întregii lumi ceea ce noi spunem de ani și ani de zile, și anume că Republica Moldova este un stat capturat!

Cine pierde din toată această situație? Dumneavoastră sau R. Moldova, în general?

Întreagă societate are de pierdut. Cu ocazia acestor alegeri am câștigat, nu doar pentru populația Chișinăului, ci și pentru toată populația Republicii Moldova, ceea ce se părea că se pierduse, și anume speranța. Noi am redat oamenilor speranța că putem să scăpăm de mafie și să ne construim o viață mai bună aici, la noi acasă, fără să mai fim nevoiți să plecăm în alte țări pentru o bucată de pâine. Înainte de această campanie electorală au fost efectuate mai multe studii sociologice. Unul dintre rezultatele acestor studii este devastator pentru viitorul nostru: 56% dintre respondenți au declarat că sunt gata să plece peste hotare. Ceea ce se întâmplă acum va amplifica acest proces și teamă îmi este că la următoarele alegeri nu va mai avea cine să voteze.

Ce semnale ați primit după decizia de invalidare a alegerilor?

În primul rând țin să mulțumesc partenerilor noștri din România, în primul rând colegilor din PNL, celor din USR, dar și tuturor celor care au reacționat imediat, trăgând un semnal de alarmă asupra derapajului grav de la normele democratice comis de actuală guvernare. Împreună cu doamna Maia Sandu, liderul PAS, am avut întâlniri cu oficiali ai UE acreditați în Republica Moldova, precum și cu cei ai ambasadei americane, care și-au exprimat univoc îngrijorarea extremă în privința deciziei de invalidare a mandatului meu de primar ales al Chișinăului. Delegația UE în Republica Moldova a și difuzat un mesaj oficial în care se precizează că este extrem de important ca voința alegătorilor să fie respectată. De asemenea, o poziție dură, tranșantă, a avut-o președintele PPE, dl Joseph Daul, care și-a exprimat consternarea în legătură cu erodarea democrației în Republica Moldova. Dl Președinte Daul a atras atenția că toți reprezentanții PPE din instituțiile europene vor acționa și vor evalua cu mare atenție ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.

Ați contestat decizia? Sperați într-un răspuns favorabil?

Desigur că am contestat această decizie aberantă a acestei foste grefiere, ajunsă judecătoare cel mai probabil prin sprijinul mafiei. Am publicat pe pagina mea de socializare textul motivării acestei decizii că să-și dea toată lumea seama ce magistrați agramați și incompetenți sunt în subordinea și la deplinul cherem al sistemului de tip mafiot care conduce astăzi Republica Moldova. Sperăm că judecătorii de la Curtea de Apel să demonstreze că justiția din Republica Moldova mai poate fi salvată din ghearele oligarhilor și ale binomului Plahotniuc-Dodon.

Până unde sunteți dispus să mergeți? Există un lucru care v-ar determina să renunțați la această luptă?