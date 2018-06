FOTO Imagine rară cu Regele Mihai și actorii Gregory Peck și David Niven la filmările pentru ”Tunurile din Navarone”

Rară fotografie cu Regele Mihai alături de Gregory Peck și David Niven, în timpul filmărilor din Grecia pentru "Tunurile din Navarone", legendar film a cărui premieră a avut loc în anul 1961. #regelemihai #gregorypeck #davidniven #gunsofnavarone #greece #thegunsofnavarone #familiaregalaaromaniei #romaniaregala

