Jandarmeria: Jurnalistul german Paul Arne Wagner a forțat dispozitivul, de aceea a fost dus la secție și amendat cu 500 de lei / Purtarea unui ecuson cu ”Press” nu reprezintă un act oficial

Jurnalistul german, aflat la protestul de miercuri seara din Piaţa Victoriei, a forţat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, ''motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia şi conducerea la Secţia de Poliţie unde a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 500 lei'', precizează Jandarmeria Bucureşti.





Potrivit sursei citate, deşi persoana respectivă a susţinut că este jurnalist, nu a făcut dovada cu un document oficial care să ateste această calitate. Purtarea, la vedere, a unui badge inscripţionat 'PRESS' nu reprezintă un act oficial, subliniază reprezentanţii DGJMB.





''Jandarmeria Română sancţionează comportamentul necorespunzător pe care îl manifestă o persoană, indiferent de calitatea acesteia. Cel în cauză a forţat dispozitivul de jandarmi aflat la trecerea de pietoni de pe Bulevardul Aviatorilor, motiv pentru care s-a procedat la ridicarea acestuia şi conducerea la Secţia de Poliţie unde a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 500 lei. Pe de o parte, menţionăm că, deşi persoana respectivă a susţinut că este jurnalist, nu a făcut dovada cu un document oficial care să ateste această calitate. Purtarea, la vedere, a unui badge inscripţionat 'PRESS' nu reprezintă un act oficial. Pe de altă parte, reiterăm faptul că indiferent de calitatea profesională pe care o are orice persoană care participă la acest gen de evenimente publice trebuie să aibă un comportament adecvat şi să respecte indicaţiile forţelor de ordine care se află în stradă pentru liniştea şi siguranţa tuturor cetăţenilor'', se arată într-un comunicat.





Jandarmeria mai precizează că, urmare a incidentelor înregistrate în cursul serii de miercuri, în zona Piaţa Victoriei, au fost conduse la Secţia de Poliţie 6 persoane, în vederea identificării acestora şi luării măsurilor legale. De asemenea, se menţionează că au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 7.500 lei.





„În secția de poliție am văzut astăzi o harababură. În miezul nopții aproape, jandarmi intrau și ieșeau din camere, alergau, oameni erau aduși, inclusiv oameni bătrâni, cu care "organele" nu știau ce să facă. În acest timp, însuși jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera să iasă. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!”, a scris el pe Facebook.





Wagner povestește momentul în care a fost ridicat de jandarmi.





„Am fost ridicat brusc din mulțime în timp ce documentam protestul din Piața Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Mă uit acum la filmări și fotografii și incerc și eu să înțeleg ce s-a întâmplat de fapt acolo”, a spus el.