Jurnalistul german ridicat de jandarmi în timpul protestelor: „În secția de poliție am văzut o harababură. Au încercat să ma facă să semnez un avertisment, dar nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc”

​

Jurnalistul german Paul Arne Wagner, ridicat miercuri seară de jandarmi, la protestul din Piața Victoriei, susține că jandarmii au încercat să-l intimideze și să-l determine să semneze o declarație pe care nu o citise.

„În secția de poliție am văzut astăzi o harababură. În miezul nopții aproape, jandarmi intrau și ieșeau din camere, alergau, oameni erau aduși, inclusiv oameni bătrâni, cu care "organele" nu știau ce să facă. În acest timp, însuși jandarmul care m-a ridicat, cu niște ochi tulburi și o atitudine extrem de violentă, de brută, a stat doar lângă mine în secția de poliție, deși am spus că este acolo ca să mă intimideze și aș prefera să iasă. Am fost acuzat de lucruri contradictorii, diferite de la jandarm la jandarm, minciuni, cum că i-aș fi agresat și tot așa. Apoi ceva ciudat s-a întâmplat, și au încercat să ma facă să semnez un avertisment "ca să nu primesc amenda". Și să plec. Dar eu nu am fost lăsat nici măcar să îl citesc, așa că nu am putut semna!”, a scris el pe Facebook.

Wagner povestește momentul în care a fost ridicat de jandarmi.