VIDEO Proteste și în țară faţă de modificarea codurilor penale. Mii de oameni manifestează la Cluj, Sibiu, Timișoara, Iași sau Brașov: "Decât conduși de hoți, mai bine în stradă toți", "Hoții merg la închisoare nu trăiesc pe picior mare", "Demisia, șobolan penal"

Mai multe proteste au loc miercuri seară în țară față de modificarea codurilor penale. Cei mai mulți oameni s-au adunat la Sibiu și la Cluj, unde pe străzile centrale se circulă greu, transmite Mediafax. La Galați, protestatarii au adus corturi pe care au mesaje ironice la adresa liderilor PSD, iar la Alba Iulia este ironizată Dăncilă.









Potrivit paginii Facebook "Vă vedem din Sibiu", protestul a fost organizat deoarece "România nu se poate transforma într-o Republică a Crimei, oricât s-ar strădui o șleahtă de infractori".









Participanții la protest vor să participe și la un marș prin centrul Clujului.





Timișoara. Timișorenii au ieșit din nou în stradă, miercuri seară, pentru a protesta față de modificările aduse Codului de procedură penală și față de felul în care alianța PSD-ALDE conduce România, relatează site-ul TimișOnline. Oamenii cer democrație și spun "Stop joc, penalilor!".



Conform sursei citate, protestul a început la ora 20.00, ora stabilită, cu intonarea Imnului României, când în Piața Victoriei erau peste 200 de persoane.





Între timp s-au adunat, potrivit Mediafax, peste 1.000 de timișoreni la protest.







Organizatorii au pregătit un banner uriaș pe care au scris "Punctul 8 de la Timișoara Fără Comuniști Fără Penali” și "Stop massacrating laws of justice No Communists No Criminals No corrupts", dar și alte pancarte. Mulți dintre manifestanți au venit pregătiți cu drapelul României, dar și cu steagul UE.



Oamenii cer demisia Guvernului Dăncilă și a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Cer democrație și spun că nu vor să trăiască în "Koruptistan", așa cum au numit România după modificarea Codului de procedură penală.









La protestul de la Iași a venit și deputatul USR Cosette Chichirău, având o pancartă pe care scrie: "Dacă voi nu o vreți, noi o vrem - Kovesi".









