Omul de afaceri Ioan Neculaie, eliberat condiționat după șase luni

Ioan Neculaie a fost arestat în noiembrie 2017, după ce Curtea de Apel Brașov l-a condamnat definitiv, în noiembrie 2017, la închisoare pentru un an și sase luni, prin contopirea a două sentințe cu suspendare, pentru omor din culpă și nerespectarea regimului armelor și munțiilor.Condamnarea a venit după ce afaceristul a tras cu o armă de vânătoare în roțile propriei mașini când a observat că la una avea pană. Potrivit presei locale, el a făcut acest gest pentru că s-ar fi enervat pe șoferul său. În urmă incidentului, la perchezițiile de acasă și de la birou, anchetatorii au găsit arme și muniție care nu erau păstrate conform legii.După sentință, poliția l-a căutat pe milionar la domiciliu, dar nu l-a găsit. Ioan Neculaie mai avea o condamnare din 2012, de un an și șase luni cu suspendare, pentru ucidere din culpă, după ce un om a murit într-un accident de muncă pe platforma Roman SA, pe care afaceristul o deținea.El a cerut în aprilie suspendare pedepsei, iar acum magistrații au decis să fie eliberat condiționat, pentru că executat jumătate din pedeapsă și are peste 60 de ani.