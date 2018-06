VIDEO LIVE UPDATE Protest "Nopţi Albe pentru Justiţie" în faţa Guvernului/ Jandarmii au scos corturile protestatarilor, iar oamenii au fost legitimaţi

Aproximativ douăzeci de persoane protestează, marţi noapte, în Piaţa Victoriei din Capitală, unde s-au întins pe jos, unii dintre ei având şi saci de dormit. Protestul a fost iniţiat pe Facebook, sub sloganul "Nopţi Albe pentru Justiţie", oamenii vrând să doarmă sub cerul liber, în faţa Palatului Victoria: "Am ieşit cu sutele de mii să oprim OUG 13, vom fi acolo să-i oprim şi acum".

UPDATE OO:15 Corturile protestatarilor au fost scoase din centru, iar oamenii legitimati. In piata au mai ramas cateva persoane care discuta cu jandarmii.

Protestul a început după ora 23.00, iar după miezul nopţii în faţa Guvernului se aflau aproximativ douăzeci de oameni, care s-au întins pe jos. Câţiva dintre ei au venit şi cu saci de dormit.

Ei au pancarte cu mesajele "#ajunge" şi "Drumul spre raiul infractorilor e pavat de ordonanţe de urgenţă".

La faţa locului se află şi jandarmi, care au încercat să îi convingă pe manifestanţă să părăsească zona.

Protestul a fost iniţiat pe Facebook, sub sloganul "Nopţi Albe pentru Justiţie".

"Dormim sub cerul liber în Piaţa Victoriei. Noaptea asta şi următoarea sunt critice. Joi, 21 iunie, se dă sentinţa lui Liviu Dragnea. E foarte probabil că vor da #noapteacahotii o Ordonanţă de Urgenţă care va face irelevante probele şi, cu ele, justiţia română. Vrei să trăieşti într-un Regim Infracţional? Vrei să-ţi fie frică să ieşi pe stradă fiindcă justiţia nu te mai poate apăra, iar legea favorizează infractorul? Am ieşit cu sutele de mii să oprim OUG13, vom fi acolo să-i oprim şi acum. Adună-ţi prietenii şi hai să facem tabără ca să nu ne trezim într-o Românie care a legalizat infracţiunea! Ia-ţi un izopren, un sac de dormit, un cort şi hai în faţa Guvernului la noapte, de la ora 23:00", au scris iniţiatorii.

Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, a votat luni seară proiectul PSD-ALDE-UDMR de modificare a Codului de procedură penală. PNL şi USR au anunţat că vor ataca legea la Curtea Constituţională, potrivit news.ro.

VEZI LIVE AICI