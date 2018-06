Competiția elicopterelor militare cumpărate de România: Lockheed Martin propune elicopterele Blackhawk pentru toate forțele Armatei și un centru european la Romaero pentru modernizarea și mentenața aparatelor de zbor de pe continent

​Exclusiv

În timp ce americanii de la Bell discută cu Armata pentru a produce și a vinde în România elicoptere de atac, iar francezii de la Airbus propun României elicoptere militare produse la fabrica din Brașov, compania americana Sikorski, deținută de Lockheed Martin, intră și ea în competiție și propune celebrul elicopter Blackhawk pentru toate forțele Armatei - un „all-in-one”, pentru toate tipurile de misiune. Deși ar fi vorba de o achiziție majoră, aparatele nu ar urma să fie construite în România. În schimb, compania americană propune deschiderea la Romaero, în București, a unui centru european pentru personalizarea, modernizarea, reparația și întreținerea elicopterelor, nu doar ale României, cât și ale altor aliați de pe continent, după cum au detaliat reprezentanții Lockheed Martin într-un interviu acordat HotNews.ro.





„Are capabilități unice în operațiuni speciale (a fost utilizat în operatiunea de capturare a lui Osama Bin-Laden) și în misiuni anti-nava, dar poate de asemenea să realizeze misiuni de cautare-salvare, MEDEVAC, anti-tanc (poate transporta același arsenal de arme ca elicopterul Apache sau Viper produs de Bell), misiuni de transport, asalt, asistență de trupe terestre, precum și lupta anti-incendiu, misiuni în situații de urgență și umanitare. Exista și o versiune anti-submarin a elicopterului Blackhawk, denumită MH-60R, care este cea mai avansată din lume pentru acest tip de misiune. Dată fiind rata de producție foarte mare (peste 4500 de elicoptere produse până acum și încă 300 contractate), elicopterul Blackhawk oferă atât costuri de achiziție, cât și costuri operaționale foarte competitive”, a mai declarat John Neilson, directorul de comunicare din cadrul Lockheed Martin.





Foto: Un elicopter Blackhawk în varianta navalizată











”De ce să fii în competiție cu alții, când poți fi unic în branșă ta? De ce să te implici într-o afacere cu orizont de 10 ani, în loc de una cu orizont de 30 ani? De ce să nu te implici într-o afacere cu valoare adăugată mare, înalt tehnologizată și inovativă cu o investiție inițială mai redusă?”, a detaliat Neilson.





Foto: Un elicopter Blackhawk produs la fabrica din Polonia







România negociază cu compania Bell Helicopters achiziția a 45 de elicoptere de atac pentru Forțele Terestre - modelele AH-1Z Viper și UH-1Y Venom - pe care compania americană să le producă la Brașov. Aici detalii. Pe lângă acestea, Airbus, care are deja deschisă o fabrică de elicoptere la IAR Brașov din 2016, propune Armatei modelul H215M pentru înlocuirea celor 30+ elicoptere de transport IAR 330 Puma ce își cam epuizează resursa de viață. Aici detalii. În plus, dincolo de cele trei elicoptere Puma Naval pe care Forțele Navale le folosesc pe cele trei fregate aflate în prezent în dotare, în viitorul apropiat vor mai trebui cel puțin încă patru elicoptere militare navale pentru cele patru corvete multifuncționale pe care România vrea să le cumpere.În total discutăm de mai bine de 70-80 de elicoptere pe care România le-ar putea cumpăra în următorii 10-15 ani, o achiziție uriașă care înseamnă contracte de câteva miliarde de euro.Compania americană Lockheed Martin - cea care produce avioanele F-16 pe care România le-a ales pentru Forțele Aeriene, dar și rachetele PAC-3 din sistemul Patriot pe care Armata tocmai ce l-a achiziționat - își propune să intre și ea în competiția elicopterelor și propune României celebrul elicopter Blackhawk produs de Sikorski (companie deținută de Lockheed Martin) pentru dotarea tuturor celor trei forțe ale Armatei - Terestre, Aeriene și Navale.„Elicopterul propus este așa numitul “all-in-one”, sau mai tehnic spus, “multi-misiune” și este capabil să îndeplinească practic toate tipurile de misiuni militare și civile. Folosirea unui singur tip de elicopter pentru toate misiunile este eficientă din punct de vedere al costurilor de achizitie și suport logistic datorită “economiei de flotă” (discount de cantitate și repartizare costuri nerecurente pe un număr mai mare de produse)”, a precizat pentru HotNews.ro, John Neilson, Director of Communications EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa), Lockheed Martin.Oficialul companiei americane susține că elicopterul Blackhawk este singurul elicopter multi-misiune produs in Europa, și care este de asemenea și un elicopter militar.„Toate celelalte elicoptere europene multi-misiune nu sunt militare ci militarizate, adică nu sunt triplu redundante în ceea ce privește echipamentele hidraulice, electrice și de misiune, nu au capabilități intrinseci de protecție împotriva prabușirii, nu sunt capabile să decoleze în 90 secunde, nu au rezistență la balistica de 23mm, sau nu sunt operaționale pe orice tip de vreme și orice tip de teren”, a mai declarat Neilson pentru HotNews.ro.Reprezentantul Lockheed Martin susține că elicopterele Blackhawk propuse României pot fi folosite de Forțele Aeriene, Forțele Terestre și Navale, precum și de agenții civile.Deși ofertele concurenților Bell și Airbus presupun construirea elicopterelor achiziționate de armată aici în Romania, oferta Lockheeed Martin/Sikorsy care are deja o fabrică de producție în Polonia vine pe alte coordonate.Astfel, dacă România ar alege să se doteze cu elicoptere Blackhawk, acestea ar fi asamblate în afara țării, dar în schimb compania americană propune operaționalizarea la Romaero (București) a unui centru internațional pentru personalizarea, modernizarea, reparația și întreținerea elicopterelor, nu doar ale României, cât și ale altor aliați de pe continent.„Sikorsky intenționează să dezvolte în cadrul Romaero un Centru European pentru personalizarea, modernizarea, întreținerea și reparația elicopterelor Blackhawk. Va fi unicul centru de acest fel din Europa. Sikorsky are un centru de producție și un număr mare de utilizatori de elicoptere Blackhawk în Europa, dar nu are un astfel de centru de modernizare, întreținere și reparații, iar România a fost considerată cea mai bună opțiune, datorită vastei sale experiențe aeronautice. Mai mult, acest centru va oferi o perspectiva operațională de cel puțin 30 ani, întrucât modernizarea, întreținerea și reparațiile vor avea loc pe întreagă perioada de utilizare a elicopterelor, chiar și după ce producția încetează”, a detaliat John Neilson pentru HotNews.ro.„Personalizarea se referă la instalarea echipamentului pentru misiune pe varianta de bază livrată din fabricile Sikorsky. Este o activitate de înaltă tehnologie, cu valoare adăugată mare care de obicei dublează sau triplează valoarea de baza a elicopterului și poate reprezenta și un efort comun important de proiectare pentru inginerii din Romaero și Sikorsky. Activitatea de modernizare este similară cu cea de personalizare, dar se referă la elicopterele care au zburat peste 10 ani și au nevoie să li se înlocuiască echipamentul învechit. Actualizarea este de obicei asociată cu întreținerea și repararea. Toate aceste activități necesită un set diferit de abilități față de activitatea de producție, ceea ce va face Romaero unică în Europa și o va poziționa că furnizor unic pe piață, asigurând sustenabilitate activității pe termen de 30 de ani”, a mai precizat oficialul Lockheed Martin.Întrebat dacă unele elicoptere ar putea fi samblate și în România, reprezentantul Lockheed Martin a specificăt că „în România se va face doar personalizarea, modernizarea, întreținerea și reparațiile, dar nu și producția, din motivele economice și legate de eficientă expuse mai sus”.