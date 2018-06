Nicole Tender: Am auzit că Alina Bica a plecat din Costa Rica. E în Panama

„Am înțeles că e in Panama, nu în Costa Rica. Așa am auzit, că e în Panama. Probabil am și eu surse. Așa cred eu, că a plecat din Costa Rica. Elena Udrea încă e Costa Rica. Cum vă puteți explica faptul că un procuror DIICOT, care s-a plâns că nu are din ce trăi, trăiește în Costa Rica? În prima parte a acestui proces s-a tot plâns că nu are din ce trăi. Cum considerați că un om care nu are din ce trăi este în Costa Rica de 7 - 8 luni de zile. Nu putea trăi decât daca avea niște bani într-o țară alături. Singura țară alături este Panama. Fiți absolut siguri că cineva a știut că ea pleacă”, a spus Nicole Tender, la ieșirea din sediul instanței supreme.Nicole Tender a fost audiată în calitate de martor în dosarul în care Alina Bica este acuzată de favorizarea făptuitorului. În acest dosar, este judecat și Adriean Videanu.