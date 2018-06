Vlad Cosma și-a retras denunțul în dosarul privind finanțarea ilegală a Clubului Asesoft Ploiești în care este judecat Sebastian Ghiță

Fostul deputat Vlad Cosma a anunţat, luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că îşi retrage denunţul şi declaraţiile date anterior în dosarul privind finanţarea ilegală a clubului Asesoft Ploieşti, în care sunt judecaţi Sebastian Ghiţă şi fostul primar al municipiului Ploieşti Iulian Bădescu, transmite Agerpres.





Vlad Cosma a fost audiat de judecătorii Instanţei supreme, în calitate de martor, în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat în primă instanţă pentru că l-ar fi mituit pe Iulian Bădescu. În cadrul audierii, Vlad Cosma le-a spus magistraţilor că declaraţiile sale şi denunţul date la urmărirea penală au fost redactate de către procurorul Mircea Negulescu, iar la instanţa de fond a fost "păzit" de un poliţist, care i-a dictat ce să spună.







Vlad Cosma a explicat că a fost audiat de trei ori în acest dosar, în calitate de martor cu identitate protejată, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, la DNA Ploieşti şi la judecarea pe fond a procesului de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.







"Nu îmi menţin niciuna din cele trei declaraţii. Nu îmi mai menţin denunţul. Denunţul a fost invenţia procurorului Mircea Negulescu. La sfârşitul lunii aprilie - începutul mai 2015, prin mai multe metode, procurorul Mircea Negulescu de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a încercat să mă determine, şi a reuşit, să semnez mai multe declaraţii de martor protejat, inclusiv denunţuri, care ulterior au fost declinate la DNA Ploieşti. În acea perioadă am semnat 4-5 declaraţii. Acest denunţ a fost dictat şi redactat de Negulescu şi de poliţistul judiciar Mihai Iordache. Mi s-a acordat fictiv statutul de martor protejat (...) Mircea Negulescu mi-a spus că are nevoie de aceste declaraţii, pentru că eu, având calitatea de deputat, aş fi un martor credibil în faţa instanţelor", a declarat Vlad Cosma.







El a mai precizat că în aprilie-mai 2015 a fost chemat de Negulescu la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, atât direct, cât şi prin intermediul lui Răzvan Alexe, pentru a da declaraţii în dosarul Ghiţă-Bădescu. Vlad Cosma susţine că a fost obligat de procurorul Negulescu să depună un denunţ împotriva lui Sebastian Ghiţă. "La Parchetul General am depus o conversaţie din 27 aprilie 2015, dintre Mircea Negulescu şi Răzvan Alexe, din care rezultă că Negulescu îi solicita lui Răzvan Alexe să mă determine să fiu audiat cu identitate protejată, pentru a confirma cu nume o situaţie de fapt în această cauză. Eu nu am făcut acest denunţ de bună voie, nu am cerut să mi se acorde statutul de martor cu identitate protejată, nu am beneficiat de reduceri de pedeapsă. Când mi s-a solicitat de către Negulescu să semnez denunţul în acest dosar, lângă mine se afla şi Răzvan Alexe, care ulterior a primit şi el statutul de martor cu identitate protejată şi i-a fost dictat şi lui un denunţ. Ulterior, am fost chemat la sediul DNA Ploieşti, unde am fost audiat ca martor cu identitate protejată de către procurorul Deaconu Giluela şi un ofiţer de poliţie judiciară - Florea Gabriela, care au transcris denunţul dat la PCA Ploieşti, fără să fiu întrebat dacă susţin sau cunosc cele menţionate anterior. Pur şi simplu au fost copiate după denunţul de la PCA Ploieşti", a spus Vlad Cosma.







În septembrie 2017, fostul deputat Sebastian Ghiţă a fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, instigare la abuz în serviciu şi spălare de bani. În acelaşi dosar, instanţa a dispus şi achitarea fostului primar al municipiului Ploieşti Iulian Bădescu pentru luare de mită şi abuz în serviciu, având drept consecinţă obţinerea pentru altul a unui folos necuvenit. Decizia nu este definitivă şi a fost atacată cu apel de către DNA. Sebastian Ghiţă se află în Serbia, de unde autorităţile române încearcă să îl aducă în ţară.