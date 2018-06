FOTO Sursa de inspirație a ”statului paralel”? Sigla folosită de PSD seamănă perfect cu o cea a unei categorii de filme și seriale

Este vorba de categoria ”Crimă, Thriller”, unde sunt, printre multe altele, serialul italian despre mafie ”Gomora”, serialul ”Tovarășul milițian” (filmat în România), ”Clanul Soprano”, și serialul american ”The Wire”, care are ca subiect interceptarea ca mijloc de prindere a traficanților de droguri.Asemănarea dintre cele două imagini a fost sesizată de Liviu David, director de creație la Next Advertising Romania.”Băi oameni buni, am descoperit ceva incredibil. Am aflat de unde vine Statul Paralel. Cineva trebuie să-i liniștească pe ăștia. Poate au văzut prea multe filme!”, scrie el pe pagina sa de Facebook.