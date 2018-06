Dorneanu, despre cazul judecătorului CCR Petre Lăzăroiu: ”Presiunea există așa, plutește în aer pentru că toată lumea ne amenință”

Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat vineri, pentru Mediafax, în contextul amenințărilor pe care le acuză judecătorul CCR Petre Lăzăroiu, că a discutat cu acesta, dar că sunt două situații clare în care se poate face o revocare.





"Am vorbit cu domnul Lăzăroiu. Ceea ce vă pot confirma este că suntem de acord cu ce a spus dumnealui. Revocarea unui judecător al CCR, indiferent de cine a făcut numirea, președintele sau cele două Camere, poate fi făcută exclusiv în două modalități - dacă s-a săvârșit o faptă penală sau dacă a săvârșit o faptă care poate face obiectul unei răspunderi disciplinare, care poate fi declanșată și aplicată exclusiv de plenul Curții Constituționale. În rest, cine vrea să facă decrete de revocare, discuțiile care se poartă nu ne interesează. Nu văd presiunea la care suntem supuși din acest punct de vedere. Presiunea există așa, plutește în aer pentru că toată lumea ne amenință", a declarat Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, pentru MEDIAFAX.



Președintele CCR a recunoscut că Petre Lăzăroiu i-a evocat discuția cu Simina Tănăsescu, consilier prezidențial, și posibilitatea care ar exista de a fi revocat.



Întrebat dacă este normală o astfel de discuție între un judecător CCR și un consilier prezidențial, Dorneanu a afirmat: "nu fac referiri la consilierul prezidențial, pe care îl respect foarte mult pentru onestitatea și pregătirea lui profesională. Eu m-am referit strict la conținutul vorbirii pe care mi-a declarat-o colegul meu. Nu știu dacă doamna consilier a avut vreun mandat”.



Întrebat dacă membrii CCR se pot simți amenințați, Dorneanu a afirmat că așteaptă să vadă decretul.



"E greu să vă spun că eu nu o să reacționez decât atunci când văd un document scris, un act oficial. (...) Act oficial înseamnă să văd decretul respectiv. Eu refuz să cred asemenea ipoteză", a delcarat Dorneanu.





Judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat vineri pentru Agerpres că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare a sa din funcţie.