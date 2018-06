Carmen Dan, după ce un parlamentar canadian a vorbit despre crimă organizată provenind din România: Partenerii canadieni nu ne-au sesizat astfel de aspecte

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri că nu a identificat, alături de partenerii canadieni, riscuri mari în planul infracţionalităţii în cazul cetăţenilor români, transmite Agerpres.





"Vreau să vă spun că am avut discuţii serioase cu partenerii din Canada, noi avem în Canada un ofiţer de suport operativ, activitatea lui are rezultate pozitive, cu partenerii canadieni nu am identificat riscuri mari în planul infracţionalităţii, mai mult decât atât susţinem ambele părţi, şi română şi canadiană, continuarea acestui demers de acces în Canada fără vize. În sensul acesta am convenit să gândim, să analizăm şi să încheiem un parteneriat de colaborare în care să identificăm mai multe instrumente prin care să ne asigurăm că acest proces este unul constructiv şi nu ridică riscuri. Nu pot spune că în planul infracţionalităţii avem motive să ne îngrijorăm", a spus Carmen Dan, la finalul declaraţiilor susţinute în urma Conferinţei Ministeriale a Forumului Salzburg, care are loc la Bucureşti.





Întrebată de reporteri dacă au fost identificate persoane de cetăţenie română care să fi fost implicate în reţele de crimă organizată în Canada, ministrul de Interne a spus că partenerii canadieni nu au sesizat astfel de aspecte.





"Partenerii canadieni nu ne-au sesizat astfel de aspecte, însă amintiţi-vă ce s-a întâmplat atunci când am putut să circulăm fără vize în Japonia. A fost pentru început un interes deosebit al cetăţenilor să ajungă acolo, pe aceleaşi alineate ne situăm în ceea ce priveşte ridicarea vizelor şi accesul românilor. Suntem într-o continuă colaborare şi comunicare cu partenerii canadieni, în aşa fel încât să nu ajungem în punctul în care să ne facem motive de îngrijorare", a precizat Carmen Dan.

Declarația lui Carmen Dan vine după ce premierul canadian Justin Trudeau a fost interpelat de parlamentarul conservator Michelle Rempel , care l-a întrebat dacă ia în calcul reintroducerea vizelor pentru români, având în vedere numărul crescând de false solicitări de azil din partea unor grupări de crimă organizată provenind din România