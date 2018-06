Judecătorul Cristian Dănileț: Asociația VeDemJust a cerut din 4 iunie vacantarea postului judecătorului CCR Petre Lăzăroiu al Curții / Nu s-a primit niciun răspuns

Dănileț a precizat că asociația VeDemJust a cerut lămuriri de la CCR cu privire la mandatul lui Petre Lăzăroi, printr-o scrisoare deschisă, încă din 4 iunie.„Asociația nu a primit niciun răspuns de la Președintele CCR și este hotărâtă să dea în judecată CCR pentru aceasta”, a adăugat el, menționând că este membru fondator, și nu președinte al asociației VeDemJust, care a fost creată în decembrie 2015. „Nu sunt eu președintele ei, dar susțin întrutotul demersul de față, care privește statul de drept pe care sunt obligat să îl susțin de către Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor”, a subliniat judecătorul.„Nici asociația, nici vreun membru al acesteia nu a primit vreo solicitare sau vreo plată de la vreun organ sau persoană, română ori străină, pentru a face acest demers. Ci acest demers se bazează pe informația furnizată de un membru CSM și pe Decizia nr. 136/2018 a însăși CCR în care declară că un mandat de membru CCR nu poate depăși limia de 9 ani chiar dacă legea îi permite, precum și pe opinia separată semnată de trei judecători ai CCR care recunosc că în momentul de față Curtea are o problemă cu compunerea sa”, a explicat Cristi Dănileț, înainte de adăuga:„Scopul nostru este unul singur: să ne asigurăm că CCR este compusă legal; or, avem mari îndoieli că este așa și ne bazăm pe raționamentele anterioare făcute de curte cu privire la aplicarea imediată și obligatorie a deciziilor sale”.Aceste precizări vin după ce judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a declarat vineri, pentru Agerpres, că a fost chemat de unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis , care i-ar fi comunicat că şefului statului i se cere imperios de către o asociaţie emiterea unui decret de revocare din funcţie a magistratului."M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial - n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: < > (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu - n.r). Zic: <<ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie>>. Pai da, dar zice: < >. Cu ce obiect?<< Păi, decret de revocare a ta>>. Zic: <<ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă>>. < >. Eu am zis: < >", a relatat Lăzăroiu.Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a avut o discuţie tehnică, fără implicarea Instituţiei preşedintelui României, cu judecătorul Petre Lăzăroiu despre solicitarea asociaţiei civice VeDem Just, a precizat vineri Administraţia Prezidenţială, subliniind că orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra magistratului sunt complet neadevărate şi nefondate."Consilierul prezidenţial doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit joi, 14 iunie, cu judecătorul Petre Lăzăroiu la sediul Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti pentru a-i înmâna acestuia două cărţi de specialitate pe zona dreptului financiar. A avut loc o discuţie pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just, o discuţie tehnică, între doi profesionişti de drept constituţional, care nu a implicat în niciun fel Instituţia preşedintelui României. Drept urmare, sunt complet neadevărate şi nefondate orice fel de speculaţii sau insinuări cu privire la eventuale presiuni exercitate asupra judecătorului Petre Lăzăroiu", arată Administraţia Prezidenţială.Potrivit sursei citate, în aceste zile, consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă pentru că desfăşoară activităţi didactice„Stimate domnule Președinte,Subscrisa, Asociaţia Voci pentru Democraţie şi Justiţie, cu sediul social în Str. Vlahiţa, nr 1, bl. PM18BIS, sc. 2, et. 9, ap. 123, Sector 3, înmatriculată la Administrația Fiscală Sector 3, sub nr. 1025649, cod de înregistrare fiscală 35729909, prin reprezentantul legal, vă înaintează prezenta cerere sub formă deSCRISOARE DESCHISĂprin care vă solicită:- să constatați, în temeiul art. 67 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, vacantarea postului unui judecător al Curții numit de Președintele României;- să luați măsurile care se impun cu privire la compunerea Plenului CCR începând din acest moment, pentru ședințele care urmează, până la ocuparea postului vacant;- să convocați, în temeiul art. 51 alin. (3) din Legea 47/1992, Plenul Curții Constituționale pentru a lua în discuție situația juridică a hotărârilor publicate în Monitorul Oficial la adoptarea cărora a participat un judecător având mandatul expirat.Astfel, potrivit art. 142 alin. (2) din Constituția României mandatul unui judecător CCR este de nouă ani. În legătură cu acest aspect, prin Decizia nr. 136/2018 publicată în Monitorul Oficial din data de 4 mai 2018, Curtea de decis că este neconstituțională soluția legislativă conținută în cuprinsul art.68 alin. (3) din Legea nr.47/1992, republicată, care permitea depășirea acestei perioade. Rezultă că începând cu data indicată normele din legea care încălcau Constituția au fost suspendate de drept, în temeiul art. 147 alin. 1 din Constituția României, iar în temeiul propriei jurisprudențe a CCR lipsirea de temei constituțional a actelor normative primare are drept efect încetarea de drept a actelor subsecvente emise în temeiul acestora (Decizia nr. 414/2010 și nr. 163/2013).Unul dintre judecătorii CCR, domnul Petre Lăzăroiu, exercită această funcție de mai mult de nouă ani. Astfel, Președintele României a emis Decretul nr. 553/2010 publicat în M.Of. nr. 372 din 4 iunie 2010, pentru numirea acestuia în funcţia de judecător la Curtea Constituţionalã pentru un mandat de nouă ani, începând cu data de 8 iunie 2010, menționând ca temei legal art. 68 alin. (3) din Legea nr. 47/1992. Anterior însă acesta îndeplinise un mandat parțial de judecător la CCR, fiind numit de Președintele statului prin Decretul nr. 870/2008 publicat în M.Of. nr. 654 din 16 septembrie 2008. Așadar, în total domnul Petre Lăzăroiu a îndeplinit funcția de judecător CCR începând cu 16 septembrie 2008 până în prezent. Între timp a intervenit decizia 136/2018 din 4 mai 2018. Aceasta, fiind general valabilă, i se aplică și domnului Petre Lăzăroiu, căruia ar fi trebuit să i se finalizeze cel de al doilea mandat la 8 iunie 2019: nu este afectat retroactiv mandatul său curs până în prezent, ci este vizată situația ivită după data de 4 mai 2018, fiind vorba de o situația juridică născută anterior și nefinalizată la data ivirii aspectului de neconstituționalitate, așa cum însăși Curtea stabilește în mod repetat (a se vedea Deciziile nr. 755/2014 și nr. 587/2017).Așadar, asociația noastră susține că Decretul Președintelui României nr. 553/2010 de numire ca judecător constituţional a domnului Petre Lazaroiu, emis în temeiul articolul 68 alin. (3) din legea 47/1992, declarat neconstituţional de către Curte prin Decizia 136/2018, şi-a încetat efectele de la data publicării deciziei Curţii nr. 136/2018 și anume 4 mai 2018.Ca urmare, Președintele CCR trebuie să constate încetarea mandatului domnului Petre Lăzăroiu ca urmare a excluderii sale de drept din CCR, în temeiul art. 67 alin. (2) pentru cazul din alin. (1) lit. a) al Legii nr. 47/1992. Președintele CCR trebuie să emită ordinul în temeiul art. 9 alin (1) litera e) şi alin 3 din legea 47/1992. În opinia noastră, la ședințele următoare ale Plenului CCR nu poate participa domnul Petre Lăzăroiu. Iar pentru hotărârile date de CCR din 4 mai 2018 adoptate prin participarea la soluționare și la deliberare a unui civil, Plenul CCR trebuie să găsească o soluție cu privire la efectele create.Așteptăm răspunsul dvs în termenul legal, la adresa de email indicată mai jos.Cu toată considerația,Lucian Checheriță,Președinte VeDem Just”