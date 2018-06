Primăria condusă de Firea îi răspunde sopranei Angela Gheorghiu: A primit titlul de cetăţean de onoare al Capitalei şi a şi mulţumit primarului / A condiționat participarea de ştergerea unor datorii

"La propunerea Primarului General și prin votul consilierilor generali, doamna Angela Gheorghiu a primit titlul de cetățean de onoare al Municipiului București în data de 11 septembrie 2017, în semn de apreciere și recunoștință pentru promovarea Bucureștiului și a României în lume. Doamna Gheorghiu nu doar că a acceptat această înaltă distincție, dar a și mulțumit Primarului General și Consiliului General pentru aceasta. În data de 15 septembrie 2017, cu ocazia Zilelor Bucureștiului, soprana Angela Gheorghiu a concertat în Piața Constituției din Capitală. Onorariul plătit de Primăria Municipiului București prin Arcub, pentru concertul susținut de soprana Angela Gheorghiu a fost de 144.906 euro, inclusiv TVA", transmite Primăria Capitalei într-un comunicat de presă difuzat marţi.Instituţia condusă de Gabriela Firea mai arată, referitor la ceremonia de acordare a titltului de cetățean de onoare și a Cheii Orașului București, că, la solicitarea expresă a artistei, s-a convenit ca evenimentul să aibă loc pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.Reprezentanții Primăriei Capitalei au făcut toate demersurile pentru organizarea acestui eveniment la Palatul Regal, la data solicitată de Angela Gheorghiu, însă, cu o seară înainte de eveniment, soprana a anunțat prin e-mail că nu mai poate participa la ceremonie "din motive personale", condiționând participarea de soluționarea unor probleme fiscale, transmite Primăria Capitalei."Concret, artista a solicitat primarului general să intervină pe lângă Direcția de Impozite și Taxe sector 2, sau ANAF, pentru ștergerea unor datorii pe care această le are, datorii reprezentând impozite și taxe neplătite. Primarul Capitalei nu a dat curs acestei solicitări, neavând calitatea legală de a soluționa astfel de probleme", mai arată Primăria Capitalei."Sunt profund deziluzionata, stimata doamna primar al orasului Bucuresti, pentru ca ati continuat sa va folositi de numele unor mari personalitati, oferindu-le cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului. Avand o cariera mondiala din anul 1990 pana astazi, sunt si eu un exemplu pentru elita si intelectualii din Romania ce nu se lasa instrumentalizati de dumneavoastra; da, tin sa subliniez ca am refuzat cheia si cetatenia de onoare a orasului Bucuresti in septembrie 2017 cu ocazia concertului meu, oferit de catre primaria orasului Bucuresti publicului din Romania. Am refuzat aceste onoruri si pe data de 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. V-am trimis chiar atunci, pe 1 decembrie 2017, un e-mail cu o scuza, crezand sincer ca va urma sa imi oferiti aceste distinctii doar pentru ceea ce reprezint in lumea artei internationale si nu pentru a va putea folosi de numele meu pentru imaginea politica a domniei voastre. Am simtit atunci ca munca si notorietatea mea vor fi instrumentalizate de catre dumneavoastra si de aceea am refuzat", a scris, pe Facebook, Angela Gheorghiu.Soprana a precizat că a aflat că, în aceeasi zi de 1 decembrie, primarul general Gabriela Firea a oferit cheia și cetățenia de onoare a Bucureștiului acelor șase personalități românești, care au răspuns afirmativ, "ca la comandă"."Ce au simtit oare acele 6 personalitati, care au fost invitate in aceeasi zi, in dimineata zilei de 1 decembrie, pentru a fi onorate, pe fuga, in locul meu, in ciuda lungilor cariere ce le-au avut, nu stiu. Mi-am dorit intotdeauna si inca imi doresc ca aceste onoruri primite din partea tarii mele sa imi fie oferite numai si numai pentru munca mea si pentru daruirea mea intru arta, pentru cariera ce am avut-o pe intreg mapamondul de 28 de ani. Exista multe metode de a onora un artist. Invit pe toti politicienii romani sa se poarte cuviincios si sa nu se mai serveasca niciodata pentru interesele lor marunte politice de marile personalitati din Romania ce obtin mari succese si victorii! Nu este elegant ca un om politic sa se serveasca in mod public de talentul, succesul si mai ales de munca unei personalitati artistice mondiale. Tin foarte mult sa va asigur ca exista si oameni care tin la demnitatea si la munca lor, dand dovada de o coloana vertebrala solida si care sunt extremi de atenti la imaginea, asocierea si onorabilitatea muncii lor. Recomand fiecarei personalitati in Romania ca in viitor sa cumpaneasca foarte bine inainte de a accepta o astfel de recunoastere", își încheie mesajul Angela Gheorghiu.Simona Halep a prezentat, luni după-amiază, trofeul de la Roland-Garros pe Arena Naţională, în aplauzele a zeci de mii de persoane, imnul naţional fiind cântat de Marcel Pavel şi Monica Anghel, dar primarul general al Bucureştiului, Gabriela Firea, a fost huiduită. În momentul în care Primarul Capitalei, Gabriela Firea, şi-a început discursul prin care i-a făcut loc pe scenă Simonei Halep, mii de oameni au huiduit-o la unison. Gabriela Firea şi-a dat seama că nu trebuie să prelungească momentul: "Bun venit, Simona Halep! Te rog să primeşti din sufletul nostru cheia oraşului Bucureşti şi această plachetă ovaţională. Îţi mulţumim pentru tot ce ai făcut!", au fost cuvintele politicianului, urmate de prima reacţie a Simonei. Ulterior,Gabriela Firea, a transmis, pe Facebook, că încă de dimineață s-a încercat compromiterea acțiunii de ceea ce a numit "aparatul soroșist".