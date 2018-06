Harghita: Un cioban a ajuns la spital după ce a fost mușcat de un urs

Un cioban de 34 de ani a ajuns la spital după ce a fost atacat și mușcat de un urs de piciorul drept, în timp ce se afla cu oile la păscut, pe un câmp din apropierea localității harghitene Șoimușu Mic, transmite Mediafax.





Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a declarat, marți, că ciobanul a fost mușcat, luni seara, de un urs, de piciorul drept, în zona gleznei.





”Evenimentul s-a petrecut undeva aproape de ora 20.00 pe un câmp din apropierea satului Șoimușu Mic. Un urs a apărut acolo și l-a atacat și mușcat pe ciobanul în vârstă de 34 de ani de piciorul drept, sub gambă, în zona gleznei. A fost solicitată intervenția polițiștilor. Noi am chemat și ambulanța și am considerat că e important să fie îngrijit medical”, a spus Gheorghe Filip.





Ciobanul a fost transportat la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, unde a primit îngrijiri medicale, fiind acum în afara oricărui pericol. Acesta este din satul Goagiu, județul Harghita.