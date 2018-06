VIDEO. Iohannis, despre decizia CCR privind revocarea lui Kovesi: „Mai avem un pic de citit” / „Este nevoie de o dezbatere largă. Referendumul poate fi finalul” 

- O delegație care a venit în România să discute despre legile Justiției. Eu am sesizat Comisia de la Veneția și i-am rugat să facă o analiză a legislației care este în lucru. Am avut o discuție bună.- Așteptăm cu mare interes să avem o opinie preliminară în scurt timp și în final o opinie consolidată.- Nu am dorit să intrăm în textul legii, am discutat despre principii și le-am explicat cum am ajuns la concluzia să fac această sesizare: lipsa totală de transparență, dar și faptul că anumite prevederi pot duce la blocaje în Justiție.Am citit motivarea deciziei CCR. Ca să nu apară o confuzie. Eu am spus de prima dată că o voi citi până o înțeleg foarte bine. Mai avem un pic de citit. Citind această motivare au apărut câteva chestiuni care m-au făcut să evaluez anumite demersuri într-o nouă lumină. După o primă citire foarte atentă: vreau să spun că în această etapă recunosc că motivarea aduce la suprafață mai multe întrebări decât clarificări.- Toată dezbaterea a pornit în jurul luptei anticorupție, dacă atâția politicieni au fost nemulțumiți, se pune întrebarea dacă mai avem nevoie de luptă anticorupție. Răspunsul meu este da.- PSD încearcă să amputeze puterile președintelui. Am văzut această dorință când s-a modificat legea ANCOM. La legile Justiției puterea președintelui a fost diminuată. Nu cumva aceste legi au fost modificate pentru a diminua puterea președintelui. Din păcate, decizia CCR vine în aceeași linie și logică de diminuare a rolului președintelui în procedura de revocare a unui înalt procuror. Dacă citim motivarea se pune întrebarea care este statutul procurorilor în România. Mai sunt independenți sau sunt dusși în subordinea ministrului Justiției decât sub autoritatea ministrului Justiției. O altă întrebare care se pune, avem un nou super-ministru al Justiției care decide și președintele execută fără să se țină cont de avizul CSM. Altă întrebare: unde mai este CSM?- Eu sunt dispus să pun aceste întrebări într-o dezbatere deschisă. Referendumul poate fi finalul. Este nevoie de o dezbatere largă, și poate la final poporul trebuie să-și spună cuvântul.- Motivarea foarte amplă ne dp câteva indicații, ne ridică câteva probleme.- Eu nu am afirmat în vreun fel ce voi face în perioada viitoare. Unii politicieni s-au grăbit să dea în spațiul public cu suspendarea. Nu va fi nicio suspendare pentru că nu există niciun temei.- Este nevoie să reacționez într-un timp rezonabil, nu pot să stau până în decembrie. Nu-mi doresc să ajungem într-un stat care se bazează pe o formă fără fond.- Întrebările au fost puse, lucrurile au fost scrise într-o motivare a deciziei CCR, trebuie să primească răspuns. Lupta anticorupție trebuie să continue, procurorii trebuie să fie independenți, nu putem avea un super-ministru care să dicteze președintelui.Pe bună dreptate s-au revoltat magistrații, cum se trezește un politician care este și infractor să meargă la televizor să amenințe, după ce a convocat un miting mediocru antijustiție- De dragul unuia care vrea să fie mai puternic decât e, e sănătos renunțăm la valorile democratice. Constat o coincidență care ridică foarte multe întrebări.- Toată lumea trebuie să intre în dezbateri și consultări. Eu sunt dispus să pornesc un astfel de demers.- În România nu există niciun stat paralel, este o invenție a pesediștilor. În România există un singur stat și pe acesta îl reprezint eu. Restul sunt povești prin care PSD încearcă să-și valideze inențiile.