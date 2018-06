Armand Goșu: România finanțează în R.Moldova publicații care-i înjură birjărește pe liderii pro-UE și iau interviu în genunchi de la Plahotniuc / Câți bani spune Ministerul pentru Românii de Pretutindeni că a acordat

Site-ul Deschide.md și cel al ziarului Timpul au fost recent subiectul unei interpelări adresate de către deputatul USR Matei Dobrovie Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în condițiile în care cele două instituții de presă țintesc finanțările din partea Guvernului român. În interpelare, parlamentarul român atenționa autoritățile de la București cu privire problema propagandei oligarhice făcută intens de cele două instituții mass-media de la Chișinău, precizează Jurnal.md.

Totuși, Timpul.md a anunțat acum câteva zile că va beneficia și în 2018 de finanțare de la Guvernul român în valoare de 70 de mii de lei românești (aproximativ 15 mii de euro), semnalează Cotidianul.md.

"E cam ce făcea acum un deceniu și jumătate Iurie Roșca, prietenul de astăzi al lui Dughin, "marele patriot unionist" pentru "băieții" de la SIE și SRI, care-l finanțau generos. Atunci, Roșca submina pe banii Bucureștiului (flux pentru cine nu mai ține minte!) orice alternativă politică democratică și pro-occidentală care se năștea în Moldova (Filat, Urechean, Chirtoacă etc). Astăzi, Bucureștiul nu mai are un singur "patriot unionist" care se războiește cu orice partid sau lider politic democrat, pro-occidental, ci are o armată de mercenari, din dreapta sau din stânga Prutului și finanțează mai multe publicații care nu contenesc să-i atace pe Maia Sandu și Andrei Năstase", a comentat Armand Goșu."Acest episod rușinos din istoria recentă a României nu se va încheia decât odată cu scoaterea dosarului Republica Moldova de la servicii, îndepărtarea de butoane a tutoror celor care au produs acest dezastru (de la MAE, de la secretarii de stat, directorii generali, directorii direcției Moldova din ultimii 5 ani, după Pădurea Domnească!) și anchete serioase pentru că nu exclud ca unii demnitari și tehnocrați de la București să fi fost corupți de cineva de la Chișinău. De altfel, circulă tot felul de zvonuri despre sume în plicuri grase, care fac un rău enorm imaginii României. Sper ca o anchetă seriosă (poate servicii secrete străine, partenerii României s-ar putea implica) să le curme odată pentru totdeauna", a adăugat analistul român.În interpelarea sa, Dobrovie face trimitere la raportul Centrului pentru Jurnalism Independent, potrivit căruia portalul Deschide.md a recurs la practici partizane, prezentând exclusiv punctul de vedere al Guvernului și PD, condus de oligarhul Vladimir Plahotniuc. De asemenea, Timpul.md preia majoritatea știrilor de la Publika, instituție controlată de șeful PD, și publică materiale care îl apără pe Plahotniuc de orice critică apărută în spațiul public."În contextul în care audiovizualul din RM este hiperoligarhizat, existând un monopol pe piață al binomului Plahotniuc-Dodon, iar mass-media este supusă controlului financiar și influenței rusești, Guvernul ar trebui să investească în instuții de presă de limba română, credibile și independente", se spune în interpelarea deputatului român.În răspunsul oferit, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni precizează că portalul Deschide.md a obținut o finanțare de aproape 20.000 de euro în cadrul proiectului intitulat "Centenarul Unirii: Români în Republica Moldova, români pretutindeni". Totodată, publicația Timpul a depus în aprilie două cereri de finanțare, aflate în curs de evaluare.Oficialii de la București își motivează aceste decizii prin faptul că cele două portaluri ar promova "afirmarea identității culturale a românilor"."Din analiza textului și concluziile prezentate (raportul Centrului pentru Jurnalism Independent) se desprinde ideea conform căreia publicațiile menționate au recurs la manipulare și propagandă oligarhică. În acest sens, reiterăm angajamentul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni de a colabora cu reprezentanții societății civile și ai organizațiilor de profil în scopul creșterii conținutului presei în limba română din RM și în comunitățile românești de peste hotare", se mai spune în răspunsul oferit de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.