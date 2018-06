Firea, după huiduielile de pe Arena Națională: De dimineață aparatul soroșist de propagandă a demarat acțiunea: compromiterea evenimentului / Pagina de Facebook a primarului, inactivă. UPDATE

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reacționat luni seară, pe Facebook, față de momentul petrecut la ceremonia dedicată Simonei Halep de pe Arena Națională, când a fost huiduită copios de cei aproximativ 20.000 de spectatori din tribune, ea susținând că huiduielile au venit din partea unor "echipe de cetățeni cu venin care au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenți".







Simona Halep a prezentat luni seară trofeul cucerit la Roland Garros, în cadrul unei ceremonii la Arena Naţională. În deschiderea ceremoniei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a venit cu eșarfa tricoloră pe piept, i-a oferit Simonei Halep cheia orașului și a încercat un mic discurs, dar a fost huiduită copios de cei peste 20.000 de oameni din tribune, care au scandat apoi numele Simonei. UPDATE 22.20: Pagina de Facebook a Gabrielei Firea este în acest moment inactivă



Postarea Gabrielei Firea:





"Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita, spune o vorba veche din popor! In mai putin de 24 de ore, Primaria Capitalei a organizat un eveniment de tinuta, pe Arena Nationala, in cadrul caruia marea noastra campioana Simona Halep sa poata prezenta fanilor trofeul. A fost o mobilizare uriasa! S-a lucrat frenetic minut de minut. De dimineata, insa, aparatul sorosist de propaganda, prin organele sale tributare de presa, a demarat actiunea: compromiterea evenimentului. Cu tot felul de stiri false si comentarii rautacioase. Nu a contat ca umbresc momentul unic pentru Simona Halep. Nu a contat ca, seara, martori au fost si copii, la un festival al urii si dezbinarii.







Cand am declarat-o Cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti, multi au strambat din nas. Si au comentat negativ. Acum, daca nu o primeam asa cum merita, ar fi spus ca sunt aroganta si ca nu imi fac datoria de primar general. In toate capitalele civilizate ale lumii, marii campioni sunt intampinati cu entuziasm de cetateni si sunt recompensati prin intermediul autoritatilor de la acel moment : ministru, primar, presedinte de federatie etc. Nu exista o alta cale civilizata prin care sa ne aratam respectul fata de valorile noastre. Repet, daca nu organizam nimic si nu ofeream Cheia Orasului intr-un cadru festiv, aveam sa fiu certata ca sunt nepasatoare. Daca mi-am facut datoria de roman si primar, nici asa nu a fost bine... pentru unii.







Echipe de cetateni cu venin au venit bine organizate, plasate strategic printre oameni decenti, care au venit la un eveniment memorabil pentru Simona Halep. De dragul ei si din respect pentru performanta sa uriasa, puteau lasa o jumatate de ora ura la poarta Arenei Nationale. Acolo este despre sport, respect, valori, performanta. Nu despre cati bani primim de la ONG-uri dubioase, pentru a transforma Bucurestiul intr-un oras sub asediu. Slava Domnului ca cei mai multi sunt oameni civilizati, democrati, cu respectul fiecaruia de a avea dreptul sa nu fie de acord cu celalalt. In rest, si maine este o zi! Si maine e o zi de munca! Si maine ne vom bucura ca apare soarele, ca suntem sanatosi, ca putem avea credinta si ca putem ierta. Ai castigat, continua! Ai pierdut, continua!"