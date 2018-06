Tudorel Toader: OECD nu a răspuns la intrebarea dacă declarațiile atribuite dlui Kos au fost făcute în nume personal sau în numele organizației. Voi reveni cu aceeași întrebare

”OECD nu a raspuns la intrebarea daca declaratiile atribuite dlui Kos au fost facute in nume personal sau in numele organizatiei. Voi reveni cu aceeasi intrebare!”, spune Toader.Într-un interviu publicat vineri de ziare.com, Drago Kos, şeful structurii anticorupţie din OECD, a declarat că ”recenta decizie a CCR contravine în mod evident echilibrului puterilor în stat în ţara dvs şi independenţei sistemului judiciar”. ”Nu pot evita sentimentul că este o acţiune intenţionată, cât timp am mai văzut asemenea stranii interferenţe ale unor curţi constituţionale din Balcani în lupta anticorupţie în ultimii ani”, spunea Kos. Ministrul Justiţiei a anunţat lunea trecută că a transmis Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică o scrisoare prin care solicită să i se comunice dacă declaraţiile şefului structurii anticorupţie din cadrul acesteia, Drago Kos, potrivit cărora decizia CCR privind revocarea şefei DNA contravine echilibrului puterilor în stat şi independenţei sistemului judiciar, au fost făcute în nume personal sau în numele instituției.