VIDEO Peste 4.000 de persoane sunt așteptate sâmbătă la Marșul Diversității / Mesajul coregrafului bisexual Emil Rengle, care a câștigat ”Românii au talent”: ”Iubim diferit, pentru că Dumnezeu ne-a creat diferiți”

Peste 4.000 de persoane sunt așteptate sâmbătă la Bucharest Pride 2018, care va începe de la ora 17.30. Participanții la eveniment se vor aduna pe Calea Victoriei, iar, potrivit programului, vor pleca în marș la ora 18.00 spre Piața Universității.





Potrivit organizatorilor marșului, adunarea participanților se va aduna pe Calea Victoriei, pe carosabil, în secțiunea dintre Piața Victoriei și intersecția dintre Strada Sevastopol cu Calea Victoriei, iar traficul auto va fi restricționat în zonă.

Marșul se va finaliza în Piața Universității, în zona esplanadei cu statui. După ce participanții la marș ajung în zona esplanadei cu statui, traficul auto va fi redeschis pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Emil Renge, Dragoș Bucurenci și reprezentanții ACCEPT au vorbit, vineri, despre importanța participării la marșul aflat la a 14-a ediție.

Emil Rengle, coregraful care a câștigat ultimul sezon al emisiunii ”Românii au talent”, care a mărturisit pe canalul său de YouTube că este bisexual, a vorbit, vineri, în conferința de presă, despre importanța coming out-ului pentru sănătatea mintală, dar și desre faptul că ”Iubim diferit, pentru că Dumnezeu ne-a creat diferiți”

„Anul acesta mi-am făcut coming out-ul pe canalul de youtube. Țin legătura cu generația nouă, cu tinerii din România. Ceea ce mi-am dorit eu prin coming out a fost să fiu un exemplu pentru tinerii care trec acum prin ce am trecut eu când aveam 17 ani. Am primit sute de mailuri de la tineri care au dorit să fie auziți, atunci când au văzut că se poate - te poți accepta pe tine însuți, poți trăi o viață frumoasă și echilibrată. Coming out-ul este important pentru sănătatea noastră. Avem o singură viață și trebuie să ne bucurăm de ea.

Vorbiți despre voi cu cei în care aveți încredere pentru că e important să vorbim despre noi. Regulile ni le creăm noi, tot noi le și schimbăm. La 17 ani mi-aș fi dorit să existe un model care să îmi spună că e în regulă să simt. Iubim diferit, pentru ca Dumnezeu ne-a creat diferiți. Libertatea înseamnă dragoste și iubire. Cred că, în țara mea, dragostea nu trebuie să mai fie un subiect tabu.”, a povestit Rengle.

Dragoș Bucurenci, consultant și trainer de comunicare, activist civic și jurnalist, povestește și el despre ce a însemnat asumarea orientării sexuale.

„Se împlinesc 10 ani de când mi-am asumat orientarea sexuală. Nu m-am așteptat la tăcerea asurzitoare care a urmat un număr de ani, după ce mi-am făcut coming out-ul. Un alt lucru la care nu m-am așteptat este ca atât de puține persoane publice să își asume oritentarea sexuală. Noi, cei care ne-am făcut coming out-ul, avem datoria să îl facem din nou, și din nou, și din nou. Eu mi-l fac în mod repetat și în spațiul privat, și în spațiul public. Noi, cei de astăzi, avem o datorie enormă față de cei dinaintea noastră, față de cei care au suferit pedepre penale, sau chiar au plătit cu viața. Datorită lor ne bucurăm astăzi de câteva drepturi fundamentale și avem datoria să ducem lupta mai departe până când ne vom bucura de drepturi egale”, a spus Bucurenci.

Mesajul lui Florin Buhuceanu, președintele executiv ACCEPT:

„Suntem în anul în care avem un nou proiect de lege care urmează să fie depus pe tema parteneriatului civil. E un an plin de provocări pentru comunitate, dar și anul în care s-a creat o solidaritate fără precedent cu comunitatea din care facem parte. Marșul este un coming out colectiv, în condițiile în care puțini dintre noi sunt vizibili – creăm solidaritate cu acea parte a comunității care nu poate fi auzită. Bucureștenii pot participa ca susținători sau spectatori la marș.”