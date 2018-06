Restricții de circulație în Capitală pentru organizarea mai multor evenimente, marșuri și mitinguri

* Astfel, va fi restricţionat traficul rutier pe traseul "Marşului Normalităţii", programat între orele 13,00 - 16,30: Piaţa Victoriei - bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bd. Magheru - bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bd. I. C. Brătianu deasupra pasajului - str. Halelor - Splaiul Independenţei - Piciorul Pantei (de la Dealul Patriarhiei). Deplasarea participanţilor se va face pe banda I şi II de circulaţie.Conform Brigăzii Rutiere, sunt recomandate următoarele rute alternative: Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Piaţa Naţiunile Unite; Piaţa Victoriei - str. Buzeşti - str. Berzei - Splaiul Independenţei; Piaţa Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare.* Totodată, nu se va circula pe traseul "Marşului Diversităţii": Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - bd. Regina Elisabeta - Piaţa Universităţii, zona statui, pe străzile care acced în acesta, gradual, în funcţie de numărul de participanţi, între orele 17,45 - 19,30.Ca rută alternativă este recomandat traseul: str. Buzeşti - str. Berzei - Splaiul Independenţei.* De asemenea, traficul rutier va fi restricţionat în contextul mitingului organizat de Partidul Social Democrat în Piaţa Victoriei, programat între orele 20,00 - 22,00.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Brigada Rutieră, începând cu ora 14,00, se va restricţiona traficul rutier pe şos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf până la Piaţa Victoriei, respectiv şos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf până la Piaţa Presei Libere (zona central - mediană, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor).De asemenea, vor fi instituite restricţiile:* pe str. Paris, de la Piaţa Quito şi până la Piaţa Victoriei;* pe str. Arh. Ion Mincu, cu excepţia riveranilor;* breteaua care leagă bd. Iancu de Hunedoara de Piaţa Victoriei;* breteaua care leagă şos. Nicolae Titulescu de Piaţa Victoriei;* bd. Lascăr Catargiu, între Piaţa Romană şi Piaţa Victoriei, precum şi străzile care acced în acestea;* Calea Victoriei, între Piaţa Victoriei şi bd. Dacia, precum şi străzile care acced în acestea;* bd. Aviatorilor, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Victoriei.Nu se va permite accesul în Piaţa Victoriei dinspre bd. Ion Mihalache, şos. Nicolae Titulescu, str. Buzeşti.Poliţiştii recomandă următoarele rute alternative: Calea Dorobanţi - şos. Ştefan cel Mare - Calea Moşilor - Piaţa Universităţii şi bd. Ion Mihalache - bd. Mareşal Averescu - bd. Mărăşti - Piaţa Montreal - şos. Bucureşti-Ploieşti. *Tot sâmbătă, circulaţia va fi restricţionată în Capitală pentru organizarea Happy Run! - Race For The Cure Romania, eveniment de informare şi de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii al Fundaţiei Renaşterea.Potrivit Brigăzii Rutiere, între orele 7,00 şi 15,00, se va restricţiona accesul auto pe breteaua adiacentă Parcului Regele Mihai I, perimetrul cuprins între Piaţa Beijing (intrare Pescăruşi) şi Piaţa Charles de Gaulle, iar între orele 6,00 - 21,00 se va închide breteaua din faţa statuii Charles de Gaulle de la intrarea în Parcul Regele Mihai I.Poliţiştii recomandă ca rute alternative:* Arcul de Triumf - bd. Mareşal Alexandru Averescu - bd. Ion Mihalache - str. Buzeşti;* bd. Ion Mihalache - bd. Banul Manta - şos. Nicolae Titulescu - Piaţa Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare.