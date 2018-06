Un bărbat urmărit de poliţişti în Capitală s-a aruncat în râul Dâmboviţa; el are mai multe condamnări pentru furturi şi fusese eliberat din penitenciar în aprilie

Potrivit Poliţiei Capitalei, vineri seară doi agenţi ai Brigăzii Rutiere aflaţi cu aparatul radar în zona Splaiul Unirii - Târg Vitan au făcut semnal de oprire unui autoturism, dar şoferul a refuzat să oprească.Poliţiştii au plecat în urmărirea maşinii, însă şoferul a abandonat autoturismul în apropiere de Şoseaua de Centură şi a sărit în râul Dâmboviţa. Bărbatul a ieşit pe celălalt mal, iar poliţiştii au continuat să îl urmărească şi au reuşit să îl prindă."După aproximativ 500 de metri, a fost imobilizat şi încătuşat. Şoferul a fost identificat - are 24 de ani şi nu are permis de conducere. Pe parcursul.urmăririi, unul.dintre agenţi a folosit armamentul din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical. Nicio persoană nu a fost rănită", spune Poliţia Capitalei, precizând că tânărul a fost dus la sediul Brigăzii Rutiere pentru audieri.Conform unor surse judiciare, bărbatul are mai multe condamnări pentru furt şi a fost eliberat din penitenciar în.luna aprilie.