Dosarul în care Gabriel Oprea este judecat pentru moartea polițistului Bogdan Gigină a fost trimis la Judecătoria Sectorului 1

Judecătorii instanței supreme au decis vineri să trimită dosarul privind moartea polițistului Bogdan Gigină către Judecătoria Sectorului 1 din Capitală, decizia fiind definitivă, informează mediafax. În această cauză, fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpă.







”Trimite cauza având ca obiect rechizitoriul nr. 905/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de Combatere a Corupţiei, prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii Oprea Gabriel (...), Mazilu Petre (...) şi SC GENERAL MPM IMPEX SRL (...), pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, (...) spre competentă soluţionare Judectoriei Sectorului 1 Bucureşti, instanţă căreia i se va trimite dosarul. Definitivă”, se arată în decizia instanței.







Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost prezent vineri la Curtea Supremă, unde este judecat pentru ucidere din culpă în cazul morții polițistului Bogdan Gigină, declarând că este singurul om din țară care a fost trimis în judecată pentru această faptă stând pe bancheta din spate.







„Cred că sunt primul, sau singurul om din România care este trimis în judecată pentru ucidere din culpă, stând pe bancheta din spate a mașinii. Cât am fost ministrul Apărării, am circulat cu mașina mea și pe banii mei. La Ministerul de Interne mi s-a spus că sunt alte reguli, iar eu sunt un om disciplinat (...) Vreau să spun foate clar că în acea zi de 20 octombrie (n.r. – 2015) acest dispozitiv de păzire ( în care se afla polițistul Bogdan Gigină) exista în baza unui ordin și semnat și aprobat de chestorul Voicu, care era șeful Brigăzii Rutiere”, a declarat, vineri, Gabriel Oprea, la Înalta Curte de Casație și Justiție.







Vineri a avut loc, la Înalta Curte de Casație și Justiție, primul termen în cameră preliminară în dosarul privind moartea polițistului Bogdan Gigină.







„Niciodată nu am cerut motocicletă sau dispozitiv, nici în perioada în care am fost premier intermiar. În ziua de 20 octombrie am avut trei activități importante, am avut ședință de Guvern, am fost la Palatul Cotroceni, unde m-am văzut cu domnul Iohannis. Știam că am o întâlnire la SRI Băneasa, iar în jur de 18.30 am ajuns la SRI în Băneasa”, a mai declarat Oprea.







"În momentul accidentului și mașina de Poliție și cea în care mă aflam avea viteza de 58 de km. Nu am văzut accidentul, am fost prefect, ministrul Administrației, am fost la toate accidentele, catastrofele, nu aș fi sărit în groapă dacă aș fi văzut accidentul? Mi-a spus ceva aghiotantul cred că s-a întâmplat ceva. Am ajuns acasă, stau în Cotroceni, mi-a spus cred că a avut un accident motociclistul. Am dat telefon, am vorbit cu domnul Arafat sau cu domnul Tobă, se poate verifica, am spus vin acolo. Mi s-a spus că motocilistul a fost luat și sunt proceduri medicale la spital, nu vă recomandăm să veniți, se face cercetarea de către Parchet", a mai susținut el.







Gabriel Oprea a fost trimis în judecată, în luna mai 2018, în dosarul în care este cercetat pentru moartea poliţistului Bogdan Gigină.