Ambasadorul Rusiei, Valery Kuzmin, anunță vizita la București „după mulți ani” a unei delegații a grupului de prietenie din Duma de Stat: Un pas modest către reluarea discuţiilor politice

Foto: Facebook - Ambasada Rusiei in Romania

"În curând va avea loc prima vizită, după mulţi ani, a unei delegaţii parlamentare a grupului de prietenie din Duma de stat (...) la invitaţia grupului parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă ", a spus Kuzmin, citat de Agerpres.El a afirmat că speră că această vizită "va fi un pas modest, dar de însemnătate, către reluarea discuţiilor politice".În opinia sa, relaţiile dintre Rusia şi România au trecut prin tot felul de "probleme, obstacole şi complicaţii" însă "în general sunt pozitive".Ambasadorul rus a vorbit despre nevoia reluării unui dialog politic "substanţial" București-Moscova în contextul prezenţei militare americane în vecinătatea Rusiei şi despre modul în care țara sa percepe acest fapt."Pentru a înţelege mai bine noţiunea de 'linii roşii' trebuie să reluăm un dialog politic substanţial, cu sens. Până în prezent nu am reuşit asta. Dar nu ne pierdem speranţa", a spus Kuzmin."Vedem că există o diferenţă drastică de percepţii - percepţia guvernului, adică în mare, a liderilor politici români şi percepţia noastră, deoarece securitatea naţională a Rusiei nu poate fi văzută în afara stabilităţii globale şi sub nicio formă nu putem fi condamnaţi că ne consolidăm potenţialul de apărare pe teritoriul naţional", a continuat el."Au pretins şi ne-au asigurat că nu sunt împotriva Rusiei. Au spus că sunt împotriva Iranului, împotriva Coreii de Nord, dar nu împotriva Rusiei. Am spus că nu putem ignora asemenea desfăşurări ale unor asemenea sisteme la graniţele noastre, lucru care ar strica echilibrul global de securitate. Fie că ne place sau nu, de la dezastrele nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki (...) tot sistemul stabilităţii internaţionale s-a bazat pe principiul parităţii, în ceea ce priveşte descurajarea nucleară. Crearea unui sistem global antirachetă ar strica un asemenea echilibru"."Singura soluţie, care a fost repetată de preşedintele nostru azi, este să ne aşezăm la masa discuţiilor şi nu să vorbim dintr-o poziţie de forţă sau cu scopul de a descuraja, ci pur şi simplu să stăm împreună şi să încercăm să concepem un aranjament global nou, modern".