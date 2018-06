Tudorel Toader despre extrădarea Elenei Udrea: Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit, cu promptitudine, toate obligaţiile

În ceea ce priveşte o informaţie apărută în spaţiul public, potrivit căreia Elena Udrea nu ar putea fi extrădată pentru că are statut de azilant, ministrul Justiţiei a menţionat că nu există nicio probă în acest sens."Cine a făcut afirmaţia aceasta, că are statutul, dreptul de azil, n-a probat, n-a dovedit dreptul de azil şi n-a probat, sub niciun fel, motivul de natură politică ce ar fi stat la baza dreptului de azil. Prin urmare, avem colaborare bilaterală pe bază de reciprocitate şi avem transfer al unui fost condamnat - ceea ce înseamnă că reciprocitatea funcţionează, avem o altă procedură în curs - ceea ce înseamnă că reciprocitatea funcţionează, sunt convenţii la care şi România şi Costa Rica sunt state părţi, care pot fi puse în aplicare", a spus ministrul Justiţiei.El a arătat că sunt şi alte aspecte, care ţin de caz, dar care nu pot fi făcute publice, precizând însă că Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit, chiar de a doua zi, obligaţiile care i-au revenit în procedura de extrădare."Atât pot să vă spun, că ministerul (Justiţiei, n.r.) şi-a îndeplinit cu mare promptitudine, adică de a doua zi, toate obligaţiile care i-au revenit în procedura de extrădare", a spus Toader.În ceea ce priveşte procedura de extrădare în cazul fostului deputat Sebastian Ghiţă, ministrul Justiţiei a afirmat că, şi în acest caz, au fost făcute toate demersurile necesare."Suntem în procedură. La Sebastian Ghiţă s-au făcut toate demersurile, am făcut cererea de extrădare. Ne-au cerut ulterior completări, le-am solicitat la Curtea de Apel Ploieşti, ne-au trimis completările, le-am tradus, le-am trimis la Ministerul Justiţiei (din Serbia n.red.), imediat. Ministerul Justiţiei le-a transmis potrivit procedurii, legii dânşilor, la instanţa supremă", a mai arătat Toader.