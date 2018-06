Anchetă penală după un incident aviatic produs în județul Galați: un avion utilitar a aterizat forțat și a lovit un camion

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel cercetează împrejurările în care s-a produs incidentul aviatic de la Băleni, din județul Galați."Se fac cercetări într-un dosar penal potrivit articolului 98 din Codul Aerian privind exercitarea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu și vătămare corporală din culpă", a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Marcel Codiță.La bordul avionului utilitar care stropea culturile agricole se aflau două persoane, care au ieşit singure din avion."Un accident aviatic a avut loc imediat după ora 14.00. Un avion a aterizat forţat pe un câmp între Băleni şi Cudalbi şi a luat foc. Comandantul şi mecanicul au reuşit să iasă, aveau răni, dar sunt conştienţi. Au fost transportaţi la Spitalul de Urgenţă din Galaţi cu un elicopter SMURD şi cu o ambulanţă SAJ", a declarat pentru Mediafax directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi, Mihai Polinschi.Potrivit IGSU, în momentul aterizării forţate, aeronava a lovit uşor remorca unui camion care se deplasa pe un drum județean, dar șoferul nu a fost rănit."Mare noroc, am rămas cu sperietura, dar bine că sunt sănătos şi am scăpat aşa. Am văzut avionul venind din stânga, am văzut avionul cum a întors, era sus la altitudine şi dintr-odată a pierdut din altitudine şi când l-am văzut că vine spre mine, reacţia era... deja eram sub volan. Am călcat frâna, după cum se vede. Dacă aş povesti cuiva că m-a lovit avionul, fiind cu camionul, toată lumea ar râde, nimeni nu ar crede. Mă bucur că şi ei cât de cât sunt sănătoşi, cu răni uşoare. Sincer, nu ştiu de ce au pierdut din altitudine. Eu veneam dinspre Târgu Bujor şi mergeam spre Cudalbi", a declarat Nicolae Ploieşteanu.În urma impactului dintre camion și avion, aparatul de zbor a ajuns pe câmp, a fost distrus în proporție de 90% și a provocat un incendiu într-un lan de grâu. Focul a fost stins de pompierii gălățeni.