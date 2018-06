Tudorel Toader, replică pentru președinte: A nu se confunda independența procurorilor în instrumentarea cauzelor cu desfășurarea activității lor sub autoritatea ministrului

​Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune, în replică la afirmațiile președintelui Klaus Iohannis potrivit cărora procurorii nu pot fi subordonați politic, că nu trebuie confundată independența acestora în instrumentarea dosarelor cu faptul că ei își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului.





”A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!”, a reacționat Toader, pe facebook.









Președintele Klaus Iohannis a spus, întrebat dacă ia în calcul să nu respecte decizia CCR privind revocarea lui Kovesi, că preocuparea sa este să consolideze statul de drept și să se asigure că procurorii rămân independenți. Iohannis a adăugat că aceștia nu trebuie să fie în subordinea unui politician, fie el și ministru al Justiției.





Șeful statului a mai spus că, în interpretarea sa, articolul din constituție care spune că procurorii își desfășoară activitatea sub autoritatea ministrului justiției înseamnă că acesta ar trebui să aibă o autoritate în domeniu și să o folosească pentru a apăra independența magistraților.