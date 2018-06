Patronul clubului Colectiv, la Tribunalul București: ISU a văzut buretele de pe perete, a spus că e în ordine

Alin Anastasescu, unul din patronii clubului Colectiv, a declarat luni, la Tribunalul București, unde se judecă dosarul privind tragedia din 30 octombrie 2015, că cei de la ISU au văzut, la momentul verificărilor, buretele de pe perete, tavanul fals și ușa de acces, dar au spus că e în ordine, relatează Mediafax.

„Acuzațiile din rechizitoriu, cea pentru fapte de ucidere din culpă și cea de vătămare corporală din culpă sunt eronate. (...) Vizavi de acuzația potrivit căreia am permis și încurajat focul de artificii, țin să arăt că am aflat foarte târziu în ziua respectivă că organizatorul vrea să folosească un spectacol pirotehnic. M-am opus explicit, făcând diligențe prin angajați și personal, pentru a mă asigura că nu se va folosi foc deschis în incinta clubului. Am aflat de la Viorel Stanciu, angajat, că organizatorul montează fără știrea noastră efecte pirotehnice. În momentul acela, l-am delegat pe Viorel Stanciu să interzică total folosirea efectelor pirotehnice, ceea ce a și făcut, din câte știu. Ulterior, personal am coborât în biroul adiacent clubului, m-am îndreptat către scenă, am cerut să discut cu un responsabil despre cele desfășurate la scenă în legătură cu acele efecte pirotehnice. În prezența mai multor membri ai formației, un domn pe care nu-l cunoșteam s-a recomandat ca fiind pirotehnist autorizat și responsabil pentru instalația montată. Acesta m-a asigurat că efectele instalate nu sunt cu foc deschis. La acel moment, i-am interzis încă o dată să folosească orice efect pirotehnic care ar implica foc deschis”, a declarat Alin Anastasescu, în fața magistraților Tribunalului București.

Patronul clubului Colectiv a vorbit și despre bureții folosiți pentru antifonare, acesta subliniind că a remarcat faptul că în rechizitoriu se menționează că a fost folosită soluția cea mai ieftină. El dezminte acest lucru, explicând că a folosit soluția propusă de executant.

„Unul din angajații lui Ștefan Șuto (n.r.- proprietarul firmei Luxory Media SRL, care a renovat clubul Colectiv) a declarat că același burete a fost folosit la lucrările anterioare. Mai mult decat atât, există un email - nu știu dacă este depus încă la dosar - în care Șuto Ștefan schimbă densitatea buretelui ales de la sine, noi acceptând soluția propusă de el. Mereu am avut reprezentarea că, apelând la un specialist, lucrările propuse și executate de acesta vor fi conform legii. Ulterior, din dosar am aflat că am fost înșelați și că produsele comandate și promise de Șuto Ștefan au fost altele, în sensul că acesta a achiziționat un burete specific tapițeriei, i-a schimbat denumirea și mi l-a vândut ca burete pentru acustică”, a mai spus Anastasescu.

În privința autorizației ISU, sursa citată a mai explicat instanței că nu a participat la controlul efectuat de către pompieri, însă că știe că specialiștii au observat buretele și tavanul fals.

„În anul 2014, am fost contactat telefonic de administratorul fabricii Pionierul, fiind înștiințat de un control ISU pe întreaga platformă Pionierul, vizând toate societățile comerciale care aveau închiriate spații acolo. Deși nu am participat la control, știu că în urma lui s-au dispus repararea unor deficiențe pe linie PSI (n.r. - Prevenirea și Stingerea Incendiilor), constând în mutarea unui frigider alăturat unui panou electric, acoperirea unei găuri din perete pe unde trecea un cablu electric și achiziționarea a două extinctoare în plus față de cele deținute. Toate deficiențele au fost corectate imediat, altele nefiind semnalate. Inspectorii ISU care au controlat firma au inspectat spațiul tot, au intrat pe aceeași ușă, au văzut pereții, au observat prezența buretelui, prezența tavanului fals din lemn, ocazie cu care au observat prezența materialului folosit pentru izolație acustică, precum și intrarea în club. Ne-au asigurat că totul este în ordine. Ulterior inspecției, știu tot de la colegii mei administratori că aceștia au dispus la întocmirea unor acte pe linie PSI de care tot ei s-au ocupat. Știu acest lucru pentru că, ocazional, m-am interesat dacă totul este în regula și am primit confirmarea că pe linie PSI, societatea functionează legal”, a mai arătat patronul clubului Colectiv.

El a mai răspuns acuzațiilor privind obținerea autorizației de funcționare de la Primărie, precizând că deținea documentele necesare pentru desfășurarea activităților de bar, club, discotecă. Alin Anastasescu a mai spus că organizatorul evenimentului din noaptea în care s-a produs tragedia era responsabil ca totul să funcționeze normal, fără incidente.

„Țin să precizez că spațiul dispunea și de alte uși de evacuare care puteau fi deschise la cererea organizatorului și mă refer la ușile containerului originale, cele metalice care au fost deschise la evenimente anterioare. Nu eram la eveniment. Dar așa cum am arătat, se putea ieși prin toate ușile cu care era prevăzut spațiul. Spațiul era prevăzut cu o ușă principală dublă, ușile mecanice ale containerului care puteau fi folosite și cu o ușă către clubul salsa. Conform cercetării la fața locului, (ușile) erau semnalizate. Îndatorirea semnalizării era în sarcina organizatorului”, a mai spus Alin Anastasescu.

Părinte: „Acești copii nu au murit la Colectiv, ci au fost omorâți cu bună știință”

„După doi ani și jumătate, e o rușine pentru justiția română. Nu s-a făcut nimic, bate pasul pe loc. Nu știu care este situația, dar am impresia că cineva trage de timp anume, ca peste câțiva ani să se prescrie. Lucru pe care nu îl accept, e inacceptabil. (...) Fac apel la toți părinții care și-au pierdut copiii acolo: să vină cât mai mulți la proces. (...) Justiția română este varză, dar nu varză de Bruxelles, ci varză de București. (...) Din ce a spus, nu cred nimic (n.r.. - Alin Anastasescu). (...) Eu sper că cei vinovați o să fie pedepsiți, pentru că acești copii nu au murit la Colectiv, ci au fost omorâți cu bună știință, o mână criminală a lucrat acolo. Și știu cine e mâna criminală și o să o spun cu altă ocazie. Să îni pună cătușele, că nu are ce să îmi facă. Să îmi dea copilul înapoi. Pentru mine, viața nu mai contează acum, conta când trăia fiica mea. Era un copil minune”, a spus tatăl Teodorei Maftei, o tânără pierită în incendiul din 30 octombrie 2015.

Procurorii de la Parchetul General au trimis în judecată dosarul Colectiv pe 28 aprilie 2016. Patronii clubului, George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea şi Costin Mincu, sunt acuzaţi de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. Cercetările au fost extinse şi asupra reprezentanţilor firmei care a livrat artificiile în club, Golden Ideas Fireworks. În 15 ianuarie 2018, judecătorii Tribunalului Bucureşti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instanţe cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar, în care sunt cercetaţi doi angajaţi ai ISU, Antonina Radu şi George Petrică Matei, pentru abuz în serviciu. În acelaşi dosar este judecat şi judecat fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.

Artificierul firmei, Viorel Zaharia, este acuzat de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă în timp ce patronii Cristian Niţă şi Daniela Niţă sunt acuzaţi de favorizarea făptuitorului şi sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri. În dosar au fost puse sub acuzare firmele SC Colectiv Club SRL şi SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în formă agravantă, având ca urmare decesul mai multor persoane şi vătămare corporală din culpă, în formă agravantă, având ca urmare vătămarea mai multor persoane.