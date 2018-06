VIDEO Ovidiu Marincea, SRI: E incorect că se amestecă toate infracţiunile de drept comun, pentru care au fost emise mandate de supraveghere tehnică, cu mandatele de securitate naţională

El a transmis că directorul SRI, Eduard Hellvig, doreşte să asigure partenerii intern şi externi că SRI rămâne ferm în misiunile sale.









Serviciul Român de Informaţii a postat, vineri, pe canalul propriu de Youtube o declaraţie a purtătorului de cuvânt al instituţiei, Ovidiu Marincea.Acesta spune că face precizări şi clarificări, "nu ca o replică dată cuiva, ci pentru că ţine de desponsabilitatea SRI"."S-a vorbit în spaţiul public despre «opinii» legate de numărul de mandate. În materie de securitate naţională, Serviciul Român de Informaţii este extrem de riguros şi are doar certitudini. Rolul şi misiunea instituţiei pe care o reprezint sunt de a proteja securitatae naţională şi cetăţenii României în deplină legalitate, cu responsabilitate şi corectitudine. SRI a deverit autoritate în domeniul interceptărilor în anul 2004, pentru a lămurii afirmaţiile făcute în spaţiul public potrivit cărora SRI a devenit autoritate în urma unei decizii a CSAT şi nu prin lege. Vreau să vă aduc aminte de primul articol din Legea 14 din 1992 care spune că activitatea SRI este organizată şi coordonată de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării", a precizat Marincea.Acesta a explicat că, pentru SRI, hotărârile CSAT sunt obligatorii.Marincea a prezentat din nou numărul de mandate de securitate naţională solicitate de SRI, în perioada 2004 - 2016, respectiv 28.784, afirmând că "acestea sunt cifrele exacte"."În afară de acestea mai există mandatele de supraveghere tehnică. Aici intră toate infracţiunile de drept comun, toate mandatele de supraveghere a Poliţiei pentru infracţiuni ca furturi, delapidare, violenţă domestică. Aici nu vorbim despre interceptarea convorbirilor telefonice făcută de către SRI. Este profund incorect că se amestecă toate infracţiunile de drept comun săvârşite în România, pentru care au fost emise de către judecători mandate de supraveghere tehnică, cu mandatele de securitate naţională", a mai spus Marincea.Acesta a făcut apoi referire la cele trei cifre prezentate, joi, de către preşedintele Comisiei de control parlamentar al activităţii SRI, Claudiu Manda.Potrivit lui Marincea, 311.000 de mandate nu apare în nicio comunicare oficială."SRI nu a trimis niciun fel de adresă Comisiei parlamentare de control al activităţii SRI în care să fie menţionată această cifră. Eu, ca purtător de cuvânt, am auzit de această cifră, pe un studiu pe internet, pe un blog din Cluj", a spus Marincea.De asemenea, acesta a precizat că media de 20 de persoane interceptate în baza unui mandat este "inexactă", iar în ceeqa ce priveşte cifra de 6 milioane de români interceptaţi a spus că "această cifră este rezultatul înmulţirii unui coeficient inexact cu o cifră neoficială de pe un blog"."Vreau să concluzionez şi să spun că SRI consideră că preluarea şi distorsionarea unor informaţii, cifre, fapte nu are efectul scontat asupra determinării Serviciului Român de Informaţii de a-şi îndeplini misiunile legale şi unul mult mai profund asupra stării de spirit a cetăţenilor care poate avea efecte mult mai grave asupra stării de securitate naţională", a mai spus Marincea.*******Preşedintele Comisiei de control parlamentar al activităţii SRI, Claudiu Manda, a anunţat, joi, că numărul de mandate de interceptare pe siguranţă naţională în perioada 2005-2016 este de peste 300.000, afirmând că, dacă la un mandat se face o medie de 20 de persoane, numărul celor interceptaţi trece de şase milioane.Serviciul Român de Informaţii a transmis, joi, că în perioada 2004 - 2016 au fost solicitate 28.784 mandate de securitate naţională, dintre care puţin peste 9.200 au fost mandate iniţiale, iar numărul de persoane ale căror drepturi şi libertăţi au fost restrânse în baza autorizaţiei a fost de 20.907.Ulterior, într-o emisiune tv, Manda a afirmat că membrii comisiei îşi menţin opinia potrivit căreia se poate vorbi despre 6 milioane de oameni interceptaţi în baza unor mandate de diverse tipuri, el arătându-se deranjat de faptul că datele prezentate de purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informaţii, Ovidiu Marincea, îl contrazic."Pe mine deja începe să mă derajneze chestiunea asta, dacă domnul Marincea spune că eu mint", a declarat Manda.