George Friedman: România vrea ca SUA să aibă o politică foarte bine pusă la punct pentru Marea Neagră, însă nu va exista una. Poate vom avea ceva pus pe hârtie, dar nu se pune problema de a deplasa o flotă mare în zonă

De asemenea, el a atras atenţia că politica externă şi geopolitica nu trebuie personalizate foarte mult, nu trebuie mizat totul pe percepţia unui lider politic şi pe influenţarea manierei în care acesta poate acţiona. "Dacă Erdogan e lovit de o maşină mâine, situaţia internă în Turcia, datele societăţii turce nu se vor schimba. Dacă Putin dispare, va apare un alt om al FSB conectat la oligarhi care să preia frâiele. Dacă Trump va avea un infarct mâine, SUA tot vor rămâne o ţară în care jumătate de populaţie este înfuriată cu privire la cealaltă jumătate şi în baza acestei premise va trebui acţionat de către oricine", a mai punctat Friedman.





"Situaţia de securitate la Marea Neagră nu s-a ridicat la un nivel foarte înalt pe scara de interese a SUA pentru a aduce aici forţe semnificative, iar apoi americanii nu îi vor provoca pe ruşi (...) Suntem acum într-o situaţie în care se pot discuta tot felul de politici pentru Marea Neagră, dar pentru americani acest subiect nu este clasificat ca unul major şi nici nu îşi doresc acest lucru, pentru că nu vor să se angajeze împotriva ruşilor. Ruşii nu sunt pregătiţi să se angajeze într-o operaţiune navală în Marea Neagră care să îi aducă pe americani în zonă, vor face tot posibilul pentru a nu îi provoca pe americani (...) Ruşii nu vor nici să intre într-un conflict cu Turcia pentru zona Mării Negre, pentru că ei speră că se va întâmpla un miracol, o înţelegere ruso-turcă. Iar turcii înţeleg foarte bine un singur lucru în această zonă: dacă ruşii sunt acasă, americanii stau şi ei acasă", a spus George Friedman, la prelegerea cu tema "Perspectiva SUA asupra NATO şi a Mării Negre" pe care a susţinut-o la conferinţa "Emerging Importance o Wider Black Sea Area Security", organizată de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.Analistul american, fost preşedinte fondator şi al agenţiei Stratfor de prognoză geopolitică, a subliniat că principalii actori de securitate în zona Mării Negre sunt Rusia, Turcia şi Statele Unite ale Americii."Din punctul de vedere al României, este o situaţie destul de neconfortabilă. România îşi doreşte ca SUA să aibă o politică foarte bine pusă la punct pentru Marea Neagră. Nu va fi una. Sau poate că vom avea ceva pus pe hârtie, dar nu suntem în poziţia de a deplasa o flotă mare în Marea Neagră, având în vedere Convenţia de la Montreux şi pentru că nu ne dorim să ni-i îndepărtăm pe turci. Şi nici nu se pune problema să putem avea concentrate în zona Mării Negre forţe navale sau combinate naval-aeriene de un nivel foarte mare, este în afara discuţiei. Ruşii par foarte ofensivi, dar nu vor face nimic care să declanşeze un răspuns de nivel ridicat al americanilor, ei încă regretă faptul că au fost aduse forţe suplimentare în România şi Polonia în urma comportamentului lor. Aşa că vor fi foarte atenţi. Acesta este timpul în care România are un spaţiu de manevră", a evidenţiat George Friedman.El a subliniat că România are ocazia să îşi dezvolte propria flotă şi capacităţile de răspuns naval şi aerian în zona Mării Negre, efort în care poate fi ajutată, inclusiv financiar, de către SUA."Având în vedere parametrii regiunii, are ocazia să îşi poată dezvolta propria flotă, capacităţile combinate naval-aeriene, capacitatea de răspuns defensiv cu rachete anti-nave. SUA vor ajuta, chiar şi financiar, acest efort", a spus analistul american.Totodată, el a arătat că niciuna dintre cele trei forţe reprezentative în zona Mării Negre nu îşi doreşte un conflict în zonă, fiind mai preocupată de alte zone de interes. În acest context, el a ţinut să sublinieze că SUA nu au reacţionat în privinţa Ucrainei în 2014 la modul pe care şi l-ar fi dorit unii lideri ucraineni."Sunteţi într-o poziţie în acest moment în care fiecare putere priveşte spre cealaltă şi niciuna dintre ele nu îşi doreşte un conflict. Turcii sunt mult prea îngrijoraţi în privinţa iranienilor, ruşii sunt foarte preocupaţi să nu se întâmple ceva neplăcut pentru ei în Belarus, iar americanii sunt mai focusaţi în privinţa relaţiei economice cu China, de peninsula coreeană şi multe alte lucruri care sunt mai prioritare. Deci suntem într-o situaţie în care, pentru a înţelege Marea Neagră, trebuie înţeles că nu există nicio soluţie definitivă, pentru că nu avem nici o problemă foarte clară. Sunt într-adevăr probleme potenţiale, pentru toate trebuie să fim pregătiţi. Şi România beneficiază de toată prietenia din partea SUA, reprezentaţi o naţiune puternică localizată într-o zonă foarte strategică, dar dacă românii aşteaptă ca toţi ceilalţi să facă mişcarea lor, ar fi bine să vă amintiţi că în august 2008 (în privinţa războiului din Georgia n.red.) nimeni nu a reacţionat. Şi apoi ţineţi minte cum s-a încheiat criza din Ucraina", a argumentat Friedman.El a punctat că, având în vedere aceste considerente, România trebuie să aibă în vedere şi o politică independentă, în care să nu se mai bazeze atât de mult pe faptul că alţii vor interveni, vor veni în ajutor în cazul unui conflict."România este acum într-o poziţie în care trebuie să ia în considerare ceea ce mulţi de aici nu prea vor să înţeleagă: o politică independentă a României. Ştiu că nu aşa aţi fost obişnuiţi să gândiţi, ci în termeni de structuri de alianţe, dar vă pot asigura că nu există niciuna. Vor mai fi summit-uri la Bruxelles, dar pentru a fi parte a unei alianţe militare şi să vă bazaţi pe ea, mai întâi trebuie să aveţi o armată pe măsură. Dacă vreţi să vă bazaţi pe alianţe politice, atunci puteţi să vă gândiţi să îi trimiteţi pe politicieni să lupte pe front", a evidenţiat George Friedman.El a adăugat că o astfel de schimbare de paradigmă în privinţa modului în care se percepe şi se acţionează în politica externă de către România ţine şi de "o schimbare în cultura politică a României". "Şi nu ştiu dacă aceasta se va întâmpla", a mai menţionat analistul Geopolitical Futures.Experţi în securitate, apărare şi diplomaţie, dar şi profesori universitari specializaţi în strategii, din şase ţări, discută în perioada 1-2 iunie, la Universitatea "Lucian Blaga" (ULB) despre o posibilă strategie de securitate la Marea Neagră, în perspectiva summit-ului NATO ce va avea loc în luna iulie, la Bruxelles.Conferinţa de la Sibiu se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, prin Departamentul de Politică Externă, cu sprijinul Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, în baza parteneriatului academic cu Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu.Printre cei prezenţi sâmbătă şi duminică la conferinţa de la Sibiu se mai numără dr. James Carafano, de la Heritage Foundation din SUA, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe şi consilier prezidenţial, prof. dr. gen Sergiu Medar, fost consilier prezidenţial şi coordonator al Comunităţii Naţionale de Informaţii şi alţi reprezentanţi ai unor centre şi organizaţii de securitate din Ucraina, Turcia şi Georgia.Organizator al conferinţei internaţionale "Emerging Importance of Wider Black Sea Area Security" este Centrul de Studii de Globale din ULB Sibiu, care şi-a propus ca în urma conferinţei să elaboreze un Policy Paper, adică un document cu caracter strategic, pentru Departamentul de Politică Externă al Preşedinţiei României.